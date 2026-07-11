به گزارش خبرنگار میراث آریا، محسن نجفی امروز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ با تأکید بر ضرورت تلفیق حفاظت علمی و توسعه اقتصادی، برنامه‌های کلان این اداره را در راستای ارتقای جایگاه این شهرستان در نقشه گردشگری کشور تشریح کرد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی شهرستان مرودشت در تشریح اولویت‌های کاری خود اظهار کرد: مرودشت تنها یک شهر تاریخی نیست، بلکه یک برند جهانی در حوزه میراث‌فرهنگی است. مأموریت اصلی ما در اداره میراث‌فرهنگی، صیانت از این آثار بی‌بدیل با تکیه بر دانش فنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین حفاظتی است تا این میراث برای نسل‌های آینده حفظ شود.

نجفی با اشاره به پیوند میان میراث‌فرهنگی و معیشت جوامع محلی، افزود: گردشگری نباید تنها در تماشای آثار تاریخی خلاصه شود. هدف ما ایجاد زنجیره‌ای از خدمات گردشگری است که با توزیع عادلانه ثروت در سطح شهرستان، به رونق اقتصاد بومی منجر شود. در همین راستا، تعامل سازنده با نهادهای حمایتی نظیر بنیاد برکت را برای تقویت صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی آغاز کرده‌ایم تا با ایجاد بازارچه‌های دائمی و تخصیص اعتبارات لازم، آثار هنری مرودشت به سبد مصرف گردشگران داخلی و خارجی راه یابد.

او همچنین بر اهمیت ماندگاری گردشگر تأکید کرد و گفت: یکی از آسیب‌های کنونی، اقامت‌های کوتاه است. ما در حال برنامه‌ریزی برای متنوع‌سازی محصولات گردشگری از جمله توسعه بوم‌گردی‌ها، تقویت صنایع‌دستی خلاقانه و معرفی جاذبه‌های کمتر دیده‌شده هستیم تا زمان ماندگاری گردشگر در مرودشت افزایش یابد که این امر به‌طور مستقیم بر اقتصاد کسب‌وکارهای محلی اثرگذار خواهد بود.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی شهرستان مرودشت در پایان خاطرنشان کرد: در مسیر پیش‌رو، تعامل با فرمانداری ویژه شهرستان و جلب مشارکت بخش خصوصی و جامعه محلی را به عنوان پیش‌شرط موفقیت در اجرای پروژه‌ها می‌دانیم. باور داریم که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نگاه تخصصی به حوزه میراث، می‌توانیم مرودشت را به الگوی موفقی از توسعه پایدار گردشگری در کشور تبدیل کنیم.

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