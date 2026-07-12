به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید علی نوروززاده اظهار کرد: تفاهم‌نامه اجرای فاز جدید محور تاریخی، فرهنگی و گردشگری بازار، حوض رحیم تا بقعه پیرمراد، پس از انجام مطالعات تخصصی و تهیه طرح جامع، میان شهرداری و اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بافق به امضا رسید.

شهردار بافق با اشاره به روند تهیه این طرح افزود: شهرداری از ابتدای کار با نگاه ویژه به ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی شهر، نسبت به انتخاب مشاور تخصصی پروژه و تأمین هزینه‌های مطالعات و طراحی اقدام کرد و پس از بررسی‌های کارشناسی، طرح تفصیلی محور در کمیته فنی میراث‌فرهنگی به تصویب رسید.

او ادامه داد: با نهایی شدن طرح و اخذ تأییدات لازم، شهرداری بافق مبلغ ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه اختصاص داده است و اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز در مرحله نخست با تأمین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در اجرای عملیات مشارکت خواهد داشت.

نوروز اده تصریح کرد: در فاز نخست این پروژه، عملیات کف‌سازی، جداره‌سازی، نورپردازی و ساماندهی فضای شهری در مسیر تاریخی بازار، حوض رحیم تا بقعه پیرمراد اجرا می‌شود تا ضمن حفاظت از ارزش‌های تاریخی، کیفیت حضور شهروندان و گردشگران در این محور ارتقا یابد.

او با تأکید بر اهمیت این پروژه در توسعه گردشگری شهرستان گفت: هدف از اجرای این طرح، ایجاد محوری منسجم و هویت‌بخش در قلب بافت تاریخی بافق است؛ به‌گونه‌ای که گردشگر تنها از یک گذر عبور نکند، بلکه خود مسیر به تجربه‌ای ماندگار و یکی از جاذبه‌های گردشگری شهر تبدیل شود.

شهردار بافق خاطرنشان کرد: هماهنگی در جداره‌های شهری، اجرای نورپردازی اصولی و توجه به معماری بومی، نقش مهمی در معرفی هویت تاریخی و فرهنگی بافق خواهد داشت و می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری و افزایش ماندگاری گردشگران در این شهرستان باشد.

نوروززاده در پایان امضای این تفاهم‌نامه را نمادی از تعامل سازنده مدیریت شهری و اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مسیر احیای بافت تاریخی، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و تحقق توسعه پایدار شهرستان بافق دانست.

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