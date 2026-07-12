به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدابراهیم زارعی در نشست اعضای گروه پژوهشی گردشگری و میراث طبیعی که امروز در معاونت گردشگری برگزار شد، با اشاره به جایگاه راهبردی پژوهشگاه در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اظهار کرد: پژوهشگاه باید به‌عنوان بازوی علمی و فکری وزارتخانه، نقش مؤثری در سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و ارائه راهکارهای علمی برای حل مسائل این حوزه ایفا کند.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با تأکید بر اینکه نتایج پژوهش‌ها نباید تنها در قالب گزارش‌های تخصصی باقی بماند، افزود: لازم است دستاوردهای علمی پژوهشگاه به زبانی ساده، قابل فهم و در دسترس عموم مردم، فعالان حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری و مدیران اجرایی قرار گیرد تا جامعه نیز از ثمرات پژوهش‌ها بهره‌مند شود.

او همچنین بر گسترش تعامل و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: پژوهش‌های مسئله‌محور و تقویت ارتباط میان پژوهشگران و مدیران اجرایی، زمینه تبدیل دانش به اقدام و افزایش اثربخشی پژوهش‌ها را فراهم خواهد کرد.

زارعی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های گروه پژوهشی گردشگری و میراث طبیعی، بر هم‌افزایی میان گروه‌های پژوهشی، توسعه پژوهش‌های بین‌رشته‌ای و توجه به اولویت‌های ملی در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و میراث طبیعی تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای ارتقای نقش پژوهشگاه در پاسخگویی به نیازهای کشور شد.

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