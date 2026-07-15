به گزارش خبرنگار میراث آریا، قرارداد پروژه مرمت و بازسازی دیوار نگارههای تاریخی امامزاده عبدالله (ع) بافق که در اواخر سال ۱۴۰۴ میان اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بافق و شرکت مهندسان مشاور سروستان سامان یزد منعقد شده بود، هماکنون به مراحل نهایی فاز اول خود نزدیک میشود.
این پروژه زیر نظر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بافق در حال اجراست، فاز اول این پروژه، به مرمت تزئینات نقاشی اختصاص دارد که بر اساس پژوهشهای کارشناسی، قدمتی پیشتر از دوره قاجار داشته و با استناد به نوع نقوش و شیوه طلاکاری، به دوره تاریخی گذار از صفویه به قاجار نسبت داده میشود. این آثار از منظر سبکشناسی در نقوش و روش اجرا، بازتابدهنده تحولات هنر تزیینی در آن برهه زمانی بوده و در زمره نمونههای کمنظیر باقیمانده در استان یزد به شمار میروند.
فاز دوم پروژه به مرمت بخش دیگری از دیوار نگارههای تاریخی خواهد پرداخت که بر اساس کتیبه موجود در بخشی از بنا، مورخ ۱۲۸۱ هجری قمری، اثر ملاحسن نقاشباشی بافقی محسوب میشود و از شاهکارهای شاخص هنر قاجاری در این منطقه بهحساب میآید.
باوجود آسیبها و مداخلات پیشین بر روی تزئینات مربوط به فاز اول، تمامی لایههای الحاقی بهطور کامل برداشته شده و تزئینات نقاشی، به صورت اصیل، با نقوش و رنگهای اصلی خود نمایان شده است.
عملیات مرمت در این فاز توسط تیم تخصصی مرمت تزئینات معماری به مدیریت فائزه اصفهانی پور، دارای مدرک دکترای مرمت آثار تاریخی، انجام شده است.
این بنای ارزشمند علاوه بر برخورداری از تزئینات هنری و تاریخی، از نظر معماری نیز حائز اهمیت فراوان است؛ گنبد گرد آن از نظر ساختار و طراحی در سطح جهان کمنظیر بوده و به عنوان یکی از برجستهترین ویژگیهای این اثر ملی شناخته میشود.
بهرهبرداری از فاز اول این پروژه مرمتی، ضمن حفظ اصالت تزئینات دوره گذار از صفویه به قاجار، گامی مؤثر در راستای معرفی هرچه بیشتر این میراث ارزشمند به جامعه هنری و پژوهشی کشور خواهد بود.
بنای امامزاده عبدالله (ع) بافق که قدمت اولیه آن به قرن پنجم هجری قمری منتسب است، با شماره ۹۰۱ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
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