مجتبی رومانی، رئیس بنیاد ایران شناسی دفتر استان لرستان در یادداشتی نوشت:ثبت جهانی محوطههای پیش از تاریخ دره خرمآباد در فهرست میراث جهانی یونسکو، صرفاً یک موفقیت اداری یا دستاوردی در حوزه میراث فرهنگی نیست. این رویداد، به رسمیت شناخته شدن بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران در عالیترین نهاد بینالمللی حفاظت از میراث بشری است.
دره خرمآباد با پیشینهای نزدیک به ۶۳ هزار سال، یکی از کهنترین زیستگاههای شناختهشده انسان در جهان به شمار میرود، سرزمینی که غارها و محوطههای ارزشمند آن، روایتگر بخشی از تاریخ تکامل انسان و شکلگیری تمدن در فلات ایران هستند. ثبت جهانی این مجموعه، تأییدی بر جایگاه بیبدیل ایران در تاریخ بشریت و گواهی بر اهمیت علمی و فرهنگی این میراث ارزشمند است.
این موفقیت، حاصل سالها پژوهش، کاوشهای باستانشناسی، تلاش متخصصان میراث فرهنگی، همراهی مسئولان ملی و استانی، نقشآفرینی رسانهها، فعالیت سازمانهای مردمنهاد و حمایت مردم فرهنگدوست لرستان است. تجربه ثبت جهانی دره خرمآباد نشان داد که همدلی، برنامهریزی علمی و همکاری میان نهادهای مختلف میتواند زمینهساز دستیابی به افتخاراتی ماندگار برای کشور باشد.
با این حال، ثبت جهانی پایان راه نیست؛ بلکه آغاز مسئولیتی بزرگتر است. حفاظت از این میراث ارزشمند، معرفی شایسته آن به جهانیان، توسعه پژوهشهای علمی، آموزش عمومی و بهرهگیری اصولی از ظرفیتهای گردشگری فرهنگی، از مهمترین وظایفی است که امروز بر عهده همه دستگاهها و آحاد جامعه قرار دارد.
در کنار این مسئولیتها، شایسته است ثبت جهانی محوطههای پیش از تاریخ دره خرمآباد به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای فرهنگی کشور، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. نامگذاری روز ثبت این اثر در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران، میتواند گامی مؤثر در پاسداشت این افتخار ملی، تقویت هویت فرهنگی، ارتقای آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ حفاظت از میراث فرهنگی باشد.
دره خرمآباد تنها مجموعهای از غارها و محوطههای باستانی نیست؛ این سرزمین، سندی زنده از تاریخ انسان، نمادی از پیوند ایران با ریشههای عمیق تمدن بشری و سرمایهای ارزشمند برای نسل امروز و فرداست. حفظ و معرفی این گنجینه، وظیفهای ملی است که تحقق آن، آیندهای روشنتر برای میراث فرهنگی، گردشگری و پژوهشهای علمی کشور رقم خواهد زد.
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