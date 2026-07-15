به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برگزار شد و مهم‌ترین مسائل مرتبط با اداره کشور، ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تقویت سرمایه اجتماعی و بررسی موضوعات تخصصی دستگاه‌های مختلف در دستور کار اعضای کابینه قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این نشست، با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی، هماهنگی و انسجام درونی دولت، کارآمدی نظام اجرایی را در گرو تعامل مؤثر و هم‌افق تمامی دستگاه‌ها دانست و تصریح کرد که همگرایی در ساختار اجرایی کشور، پیش‌شرط ارتقای کیفیت خدمات عمومی، پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم و افزایش اعتماد عمومی است.

پزشکیان با اشاره به جایگاه راهبردی سرمایه اجتماعی در حکمرانی، مطالبات مردم را بحق و شایسته توجه دانست و تاکید کرد: حفظ و تقویت انسجام ملی، مسئولیتی فراگیر و وظیفه‌ای مشترک برای تمامی مسئولان، مدیران و نهادهای کشور است.

رئیس‌جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت پرهیز از هرگونه موضع‌گیری، رفتار یا اظهارنظر تفرقه‌افکنانه، وحدت ملی را مهم‌ترین پشتوانه جمهوری اسلامی ایران در عبور از شرایط پیچیده، افزایش تاب‌آوری ملی و خنثی‌سازی اهداف و طراحی‌های دشمنان عنوان کرد.

وی در ادامه، توسعه دستاوردهای کشور، استمرار خدمت‌رسانی اثربخش و ارتقای کیفیت خدمات به مردم را از مهم‌ترین مؤلفه‌های تقویت اقتدار ملی برشمرد و بر مسئولیت مستقیم همه وزرا و مدیران اجرایی در حفظ کیفیت، پایداری و ارتقای خدمات عمومی تاکید کرد.

در ادامه این نشست، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از ثبت ملی آیین وداع، بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس کشور خبر داد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ابعاد فرهنگی، هویتی و اجتماعی این رویداد، اظهار کرد: آیین وداع، بدرقه و تشییع رهبر شهید، جلوه‌ای ماندگار از فرهنگ سوگواری، همبستگی ملی، مشارکت اجتماعی و پیوند عمیق مردم با ارزش‌های تاریخی و هویتی ایران اسلامی است که پس از طی مراحل قانونی، در تاریخ در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده است.

در بخش دیگری از جلسه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و شماری از اعضای هیئت دولت، گزارش‌هایی از آخرین اقدامات، برنامه‌ها و عملکرد دستگاه‌های متبوع خود ارائه کردند و آخرین وضعیت موضوعات تخصصی حوزه‌های اجرایی را تشریح کردند.

همچنین تعدادی از پیشنهادها، لوایح، مسائل اجرایی، حقوقی و اقتصادی کشور در چارچوب دستور کار هیئت دولت بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شد.

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