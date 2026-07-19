محورهای مسدودی استان هرمزگان اعلام شد

به گزارش میراث آریا، محور بندرعباس- رودان محدوده های پل سرزه و تونل شماره ۲، محور کهورستان- لار مسیر (مسیر رفت و برگشت) محدوده های پل کلمتلی و پل قبل از سه راهی کهورستان و محور بندرعباس- خمیر مسیر (مسیر رفت و برگشت) محدوده پل کلمتلی مسدود است.

آخرین وضعیت جوی ترافیکی جاده‌های شمالی

در حال حاضر و تا لحظه درج این خبر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت (مسیر رفت و برگشت) روان است.

آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها

برپایه گزارش مرکز مدیریت راه‌ها، ترافیک در آزادراه قزوین- کرج- تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و وردآورد تا بوستان جنگلی چیتگر سنگین است.

همچنین ترافیک سنگین در آزادراه ساوه- تهران حدفاصل نسیم شهر تا عوارضی تهران و برخی مقاطع محور شهریار- تهران وجود دارد.

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