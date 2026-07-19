به‌گزارش میراث‌آریا، نصرالله رادش که تا چند روز پیش در سریال «مرد سه هزار چهره» مقابل دوربین مهران مدیری رفته بود، از بازگشت دوباره خودش با سومین فصل از این مجموعه خبر می‌دهد.



رادش اظهار کرد: تازه با مهران مدیری چند روز پیش کارم تمام شد. در «مرد سه هزار چهره» همان سرباز قدیمی‌ام. ۲۰ سال است که همان سربازم.



«مرد هزارچهره» نام مجموعه‌ای کمدی به کارگردانی مهران مدیری، تهیه‌کنندگی مجید آقاگلیان و حمید آقاگلیان و سرپرستی گروه نویسندگان پیمان قاسم‌خانی است که هر شب از شبکه سه سیما در ایام نوروز ۱۳۸۷ در ساعت ۲۱ پخش شد.

این سریال با بازی مهران مدیری در نقش اصلی آن با نام مسعود شصت‌چی روایتگر داستانی اجتماعی است و موقعیت‌های مختلفی را به تصویر می‌کشد که ممکن است برای هر شخصی اتفاق بیفتد تا به جای دیگری اشتباه گرفته شود.

این سریال تلویزیونی که قرار بود در ۱۵ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای در ایام نوروز پخش شود، در ۱۳ قسمت در ۱۳ نوروز خاتمه یافت. این مجموعه مجدداً از فروردین ۹۱ از شبکه سه سیما و بار دیگر در زمستان ۹۸ از همان شبکه بازپخش شد.

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