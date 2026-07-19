بهگزارش میراثآریا، فرشید شکیبا مدیر دوبلاژ سیما با اشاره به رویکرد تازه واحد دوبلاژ سیما اظهار کرد: یکی از برنامههایی که از سال گذشته با جدیت دنبال کردیم، بازگرداندن دوبله تلهتئاتر به آنتن تلویزیون بود؛ حوزهای که سالها مورد توجه قرار نگرفته بود.
او با بیان اینکه دوبله تلهتئاتر تفاوتهای اساسی با دوبله فیلم سینمایی و سریال دارد، افزود: در تلهتئاتر، دوبلور باید احساس و انرژی اجرای زنده را به مخاطب منتقل کند. تئاتر بر پایه ارتباط مستقیم بازیگر با تماشاگر شکل میگیرد و همین موضوع، دوبله آن را به کاری بسیار دشوار و تخصصی تبدیل میکند.
مدیر دوبلاژ سیما ادامه داد: دوبله تلهتئاتر «هملت» حدود دو ماه زمان برد و بسیاری از پیشکسوتان دوبله از جمله محمود قنبری، زهره شکوفنده و اکبر منانی در این پروژه حضور داشتند. این اثر نوروز امسال از شبکه چهار سیما پخش شد.
شکیبا با اشاره به دیگر تولیدات این حوزه گفت: دوبله تلهتئاترهای «زندگی پای»، «جنون شاه جرج» و «اسب جنگی» نیز انجام شده است. «زندگی پای» و «هملت» از شبکه چهار روی آنتن رفتهاند و «جنون شاه جرج» و «اسب جنگی» نیز بهزودی پخش خواهند شد.
او از آغاز دوبله تلهتئاتر «ژولیوس سزار» خبر داد و اظهار داشت: این پروژه نیز به دلیل پیچیدگی متن، فضای نمایشی و تعدد شخصیتها، حدود دو ماه زمان خواهد برد.
مدیر دوبلاژ سیما درباره دشواری دوبله تلهتئاتر توضیح داد: در تئاتر، بخش مهمی از انتقال حس و باورپذیری اثر از طریق صدا شکل میگیرد. دوبلور باید با درک کامل نقش، همان حس و هیجان اجرای زنده را بازآفرینی کند؛ به همین دلیل دوبله تلهتئاتر از دوبله آثار سینمایی و تلویزیونی پیچیدهتر است.
در ماههای اخیر واحد دوبلاژ اداره کل تأمین و رسانه بینالملل سیما چند تلهتئاتر مطرح جهان از جمله «هملت» (محصول ۲۰۱۵)، «جنون شاه جرج» (محصول ۲۰۱۸)، «اسب جنگی» (محصول ۲۰۱۴) و «زندگی پای» (محصول ۲۰۲۳) را با حضور جمعی از گویندگان باسابقه و جوان دوبله کرده است.
تلهتئاتر «اسب جنگی» با مدیریت دوبلاژ علیرضا باشکندی و صدابرداری محمدامین مردانلو، با حضور ۲۰ گوینده دوبله شده است. این اثر اقتباسی از رمان مایکل مورپورگو و نمایشنامه نیک استافورد است و داستان سفری از روستاهای دوون تا جبهههای جنگ جهانی اول را روایت میکند.
«جنون شاه جرج» نیز با مدیریت دوبلاژ علیرضا باشکندی و صدابرداری فرشید فرجی، با حضور ۱۵ گوینده آماده پخش شده است. این اثر بر اساس نمایشنامه آلن بنت، روایتگر بحرانهای روانی و سیاسی جرج سوم، پادشاه انگلستان، است.
همچنین «هملت» با مدیریت دوبلاژ رضا آفتابی و مشارکت ۲۹ گوینده دوبله شده و داستان شاهزاده دانمارک را روایت میکند که در پی کشف قتل پدرش، برای انتقام از عموی خود نقشه میکشد.
تلهتئاتر «زندگی پای» نیز با مدیریت دوبلاژ رضا آفتابی و حضور ۱۶ گوینده، اقتباسی نمایشی از رمان مشهور یان مارتل است که ماجرای پسری را روایت میکند که پس از غرق شدن کشتی، همراه با یک ببر در اقیانوس سرگردان میشود. این اثر نیز از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.
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