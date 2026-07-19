جزئیات بیمه نامه اربعین اعلام شد

به گزارش میراث آریا، با توجه به ضرورت پیشبینی پوشش بیمهای برای جبران خسارتهای جانی و مالی وارد به اتباع غیر ایرانی ناشی از تصادف وسایل نقلیه ایرانی، مقرر شد وفق تبصره ماده (۷) آییننامه شماره (۹۴) مصوب شورای عالی بیمه، شرکتهای بیمه اعلامشده در سامانه رسمی، میتوانند با رعایت چارچوب کلی شرایط عمومی بیمهنامه مسئولیت مدنی- حرفهای نسبت به صدور بیمهنامه معتبر، اقدام کنند.
بر همین اساس توافق شد که پوشش این بیمهنامه به مدت یک ماه، مختص ایام اربعین از ۲۵ تیر تا ۲۵ مرداد جاری و در تمام کشور عراق ارائه شود.
بر اساس این گزارش، پرداخت خسارت فوت و نقص عضو بر اساس دیه مقدر مرسوم در کشور ایران نیست و لازم است براساس غرامت و طبق قوانین (رأی دادگاه و…) و یا عرف حاکم در کشور عراق (به صورت مصالحه و رئیس عشیره) و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در این بیمهنامه تعیین و پرداخت شود.
بر این اساس، مسئولیت بیمهگذار باید در وقوع خسارت در این بیمهنامه مفروض تلقی شود (مسئولیت بیمه گذار ۱۰۰٪ فرض شود) و به دلیلعدم امکان اخذ گزارش کارشناس متخصص (کارشناس رسمی دادگستری، ارزیاب خسارت بیمه مرکزی و…) ازدحام و شلوغی بیش از حد در مسیرهای تردد، نبود پلیس در جاده و… در پرداخت خسارت، امکان دریافت کلیه مدارک میسر نیست و گاه برای تسریع در رسیدگی به خسارت با امضای شاهدان و یا افسر پلیس، خسارت پرداخت شود.
این گزارش میافزاید: با توجه به اینکه مجری قرارداد اربعین در سال جاری شرکت سهامی بیمه ایران است، هر شرکت بیمه که تمایل به صدور این بیمهنامه دارد موظف است قبل از صدور بیمهنامه، تفاهمنامه پرداخت خسارت را با شرکت بیمه ایران امضا و هزینههای بیمهگری پرداخت خسارت را تعهد نماید.
در ضمن مبلغ حق بیمه و خسارت بر اساس ریال ایران محاسبه میشود، اما بیمهگر، خسارت را به افراد عراقی بر اساس دینار عراق (با تعیین نرخ تسعیر مورد نظر در بیمهنامه) پرداخت میکند و فرانشیز خسارتهای مالی صفر در نظر گرفته خواهد شد.
در این گزارش تصریح شده که حد تعهد این بیمهنامه صرفاً در قالب دو طرح و به شرح زیر تعیین شود:
طرح (الف):
تعهد جانی به مبلغ: ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال؛
تعهد مالی به مبلغ: ۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال؛
هزینه پزشکی به مبلغ: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
طرح (ب):
تعهد جانی به مبلغ: ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال؛
تعهد مالی به مبلغ: ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال؛
هزینه پزشکی به مبلغ: ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
شایان ذکر است بر اساس نامه ارسالی پیشین، شرکتهای یادشده موظفند، نرخنامه و محاسبات مربوط را وفق ماده ۲ آییننامه شماره ۹۴ مصوب شورای عالی بیمه تعیین کرده و پس از امضا و تأیید محاسب فنی رسمی بیمه دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی به حوزه نظارت بیمه مرکزی ارسال کنند.
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