به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانهای اوج، مصطفی رزاقکریمی، مستندساز باسابقه سینمای ایران، مستند پرتره «شهید تنگسیری» را با محوریت زندگی و شخصیت ایشان، کارگردانی میکند.
این مستند فراتر از روایتهای متعارف تاریخی و نظامی، به وجوه کمتر دیدهشده زندگی، شخصیت و جهان درونی شهید تنگسیری میپردازد و تصویری انسانی از مردی ارائه میدهد که سرنوشتش با مقاومت مردم جنوب و دفاع از آبهای سرزمینی خلیج فارس و تنگه هرمز گره خورده است.
رزاقکریمی که در آثار خود همواره در پی کشف لایههای پنهان شخصیتها و نزدیک شدن به تجربه انسانی آنها بوده، در مستند «شهید تنگسیری» نیز تلاش دارد میان حافظه تاریخی، زندگی شخصی و ابعاد حماسی شخصیت این شهید پیوندی هنرمندانه برقرار کند.
مستند «شهید تنگسیری» هماکنون در مراحل ابتدایی پژوهش و توسعه قرار دارد و جزئیات مربوط به عوامل پروژه و زمان آغاز تولید آن بهزودی اعلام خواهد شد.
این مستند محصول سازمان هنری رسانهای اوج است و تهیهکنندگی آن را مرتضی رزاقکریمی بر عهده دارد.
انتهای پیام/
نظر شما