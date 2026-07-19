به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مصطفی رزاق‌کریمی، مستندساز باسابقه سینمای ایران، مستند پرتره «شهید تنگسیری» را با محوریت زندگی و شخصیت ایشان، کارگردانی می‌کند.

این مستند فراتر از روایت‌های متعارف تاریخی و نظامی، به وجوه کمتر دیده‌شده زندگی، شخصیت و جهان درونی شهید تنگسیری می‌پردازد و تصویری انسانی از مردی ارائه می‌دهد که سرنوشتش با مقاومت مردم جنوب و دفاع از آب‌های سرزمینی خلیج فارس و تنگه هرمز گره خورده است.

رزاق‌کریمی که در آثار خود همواره در پی کشف لایه‌های پنهان شخصیت‌ها و نزدیک شدن به تجربه انسانی آن‌ها بوده، در مستند «شهید تنگسیری» نیز تلاش دارد میان حافظه تاریخی، زندگی شخصی و ابعاد حماسی شخصیت این شهید پیوندی هنرمندانه برقرار کند.

مستند «شهید تنگسیری» هم‌اکنون در مراحل ابتدایی پژوهش و توسعه قرار دارد و جزئیات مربوط به عوامل پروژه و زمان آغاز تولید آن به‌زودی اعلام خواهد شد.

این مستند محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و تهیه‌کنندگی آن را مرتضی رزاق‌کریمی بر عهده دارد.

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