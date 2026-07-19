به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی تنظیم‌گران اجتماعی، نشستی با حضور سید مرتضی عمادی مدیرکل توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی ساترا، مهدی آزادواری، نماینده رسمی بنیاد رسانه‌ای روس‌کنگرس در ایران و محدثه قاسمی‌پاریزی کارشناس حقوقی در ساترا برگزار شد.

آزادواری با اشاره به حضور خود در نشست اخیر مجمع اقتصادی سن‌پترزبورگ، حجم تجارت ایران و روسیه را حدود ۴ میلیارد دلار اعلام کرد و این رقم را در مقایسه با دیگران بسیار پایین دانست.

وی در ادامه رسانه‌ها را شاه‌کلید ورود به بازارهای اقتصادی دانست و بر برنامه‌ریزی برای تعاملات بلندمدت با وجود تحریم‌ها تأکید کرد.

در پایان عمادی نیز آمادگی ساترا را برای تبادل محتوا و برگزاری وبینارهای مشترک اعلام کرد و مقرر شد تفاهم‌نامه همکاری تهیه شود.

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