راز سقوط یک وزیر در «کلاف سر در گم» به کارگردانی بهزاد فراهانی

به گزارش میراث آریا، نمایش رادیویی «کلاف سر در گم» به نویسندگی مجید نظری‌نسب و کارگردانی بهزاد فراهانی، با روایتی تاریخی و معمایی، مخاطبان را با سرنوشت میرزا قلی‌خان دالکی، وزیر مالیه، همراه می‌کند؛ مردی که ناگهان خود را در سایه خشم رضاخان می‌بیند و زندگی‌اش با مجموعه‌ای از رخدادهای مشکوک دگرگون می‌شود.

در این نمایش، خانه میرزا قلی‌خان دالکی تحت مراقبت مأموران قرار می‌گیرد، یکی از نوکرانش بی‌خبر ناپدید می‌شود و داماد خانواده نیز می‌گریزد. در میان این اتفاقات، گذشته‌ای پنهان به‌تدریج آشکار می‌شود؛ گذشته‌ای که اکنون بهای سنگینی را به وزیر مالیه تحمیل می‌کند و سرنوشت او را در مسیری پرتعلیق رقم می‌زند.

«کلاف سر در گم» به تهیه‌کنندگی ماهداد توکلی تولید شده است. محمدرضا قبادی‌فر افکتور و رضا طاهری صدابردار این نمایش هستند.

در این نمایش رادیویی، شمسی صادقی، صفا آقاجانی، بیوک میرزایی، نورالدین جوادیان، بهزاد فراهانی، مجید سهرابی، عباس شادروان، رحمان باقریان، امیرعباس توفیقی، فریبا متخصص، محمد یگانه، علی میلانی و فریدون محرابی ایفای نقش می‌کنند.

نمایش رادیویی «کلاف سر در گم» هر روز ساعت ۱ بامداد از رادیو نمایش پخش می‌شود و تکرار آن همان روز ساعت ۸ صبح روی آنتن می‌رود. علاقه‌مندان می‌توانند این نمایش را از رادیو نمایش روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۷.۵ مگاهرتز دنبال کنند.

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