به گزارش خبرنگارمیراث آریا، حیدرعلی زاهدیاننژاد امروز ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ در آیین تودیع معارفه رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان سپیدان با اشاره به جایگاه استراتژیک سپیدان به عنوان تنها شهرستان ویژه گردشگری کشور با مصوبه هیئت دولت گفت: شهرستان سپیدان با داشتن بیش از ۸۰۰ مجموعه گردشگری فعال، پتانسیل بالایی برای رشد دارد. در حال حاضر بخش اعظم این مجموعهها سامان دهی شدهاند و سایر اقامتگاههای بومگردی، تفرجگاهها و مجتمعها نیز در دست اقدام اداره کل میراثفرهنگی استان برای دریافت مجوز هستند.
معاون گردشگری استان فاس، خاطرنشان کرد: سکان مدیریت گردشگری سپیدان اکنون به دستان روح الله نامآور بهرغانی، مدیر بومی با ۲۲ سال سابقه تخصصی در وزارتخانه سپرده شده است. امیدواریم این تغییر مدیریتی منجر به رشد صنعت گردشگری با محوریت گردشگری و اشتغال پایدار در این شهرستان شود.
او همچنین با قدردانی از همافزایی نماینده سپیدان، فرماندار شهرستان و مدیرکل میراثفرهنگی استان فارس، تأکید کرد که هدف نهایی، هماندیشی برای برطرف کردن مشکلات گردشگری و تسهیل امور بخش خصوصی در این منطقه ویژه است.
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