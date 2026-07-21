بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر کرمزاده امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه و در یازدهمین جلسه میز گردشگری استان اصفهان که به ریاست استاندار اصفهان و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان صنعت گردشگری در هتل آسمان اصفهان برگزار شد، با قدردانی از حمایتهای مدیریت ارشد استان از حوزه گردشگری، گفت: در ماههای اخیر جلسات تخصصی متعددی باهدف بررسی مسائل و چالشهای این حوزه برگزارشده و این روند نشاندهنده توجه ویژه مدیریت استان به توسعه گردشگری است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به شرایط حاکم بر صنعت گردشگری کشور، ادامه داد: تحولات اخیر موجب کاهش محسوس گردشگری ورودی شده و این موضوع ضرورت برنامهریزی دقیق برای حفظ بازارهای هدف و تقویت زیرساختهای گردشگری را بیش از گذشته نمایان کرده است.
کرمزاده یکی از مهمترین چالشهای پیش روی گردشگری استان را ضعف در دسترسیهای هوایی دانست و افزود: بخش قابلتوجهی از گردشگران خارجی، بهویژه گردشگران کشورهای همسایه و حوزه خلیجفارس، از طریق تهران وارد کشور میشوند، اما محدودیت پروازهای مستقیم میان تهران و اصفهان و طولانی شدن زمان سفر، بر جذابیت مقصد اصفهان برای گردشگران تأثیر منفی گذاشته است.
او تصریح کرد: توسعه شبکه حملونقل ریلی نیز از دیگر مطالبات مهم این حوزه است و استقرار ایستگاه راهآهن در محدوده شهری اصفهان میتواند نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی گردشگران و تسهیل سفر به این مقصد تاریخی ایفا کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به اهمیت زیرساختهای جادهای، گفت: اگرچه طی سالهای اخیر اقدامات مناسبی در بهبود شبکه راههای استان انجامشده، اما همچنان برخی محورهای مواصلاتی ازجمله مسیر اصفهان- کاشان با مشکلاتی مواجه است که علاوه بر کاهش کیفیت سفر، موجب نارضایتی گردشگران و حتی آسیب به خودروها میشود.
کرمزاده افزود: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان وظیفه دارد مشکلاتی را که بر تجربه سفر گردشگران تأثیر میگذارد، به دستگاههای مسئول منعکس کند تا در کوتاهترین زمان ممکن برای رفع آنها اقدام شود.
او همچنین با اشاره به رویکرد جدید استان در حمایت از سرمایهگذاری گردشگری گفت: با حمایت استاندار اصفهان، روند رسیدگی به طرحهای سرمایهگذاری شتاب گرفته و پرداخت تسهیلات نیز با روند مطلوبی در حال انجام است که این موضوع میتواند زمینهساز اجرای پروژههای جدید و تقویت زیرساختهای گردشگری استان باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی است، تصریح کرد: ادارهکل میراثفرهنگی بهتنهایی قادر به پیگیری تمامی مسائل این حوزه نیست و تحقق اهداف توسعه گردشگری مستلزم همراهی همه نهادهای خدمات رسان و زیرساختی است.
کرمزاده یکی از موانع اجرای پروژههای سرمایهگذاری را طولانی شدن فرآیند استعلامها دانست و افزود: پاسخهای غیر شفاف برخی دستگاهها موجب کند شدن روند تصمیمگیری و اجرای طرحهای گردشگری میشود. انتظار میرود دستگاههای مسئول با ارائه پاسخهای روشن، صریح و کارشناسی، زمینه تسریع در اجرای پروژههای سرمایهگذاری را فراهم کنند.
او با اشاره به چشمانداز صنعت گردشگری اظهار کرد: باوجود شرایط خاص کشور، آینده گردشگری را امیدوارکننده میدانیم و معتقدیم با عبور از شرایط موجود، ظرفیتهای گسترده اصفهان بار دیگر زمینه رونق گردشگری داخلی و بینالمللی را فراهم خواهد کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان از فعال شدن شورای راهبردی گردشگری استان بر اساس دستورالعمل وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خبر داد و گفت: این شورا با مشارکت دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، مسائل روز صنعت گردشگری را بهصورت مستمر بررسی و برای آنها راهکارهای عملیاتی ارائه خواهد کرد.
کرمزاده بابیان اینکه صنعت گردشگری در شرایط کنونی نیازمند مدیریت هوشمند و تصمیمگیریهای متناسب با تحولات روز است، افزود: امروز گردشگری با مسائل و چالشهای متغیری روبهرو است و نمیتوان با تصمیمات گذشته پاسخگوی شرایط جدید بود.
او با اشاره به وضعیت تأسیسات گردشگری استان، تأکید کرد: باوجود کاهش گردشگران ورودی، ضریب اشغال برخی هتلهای اصفهان همچنان در سطح قابل قبولی قرار دارد و اگرچه حوزه صنایعدستی تحت تأثیر کاهش ورود گردشگران با افت فروش مواجه شده است، اما با همراهی تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط و مدیریت استان امیدواریم این مشکل نیز بهزودی مرتفع شود.
انتهای پیام/
نظر شما