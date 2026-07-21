نشست تخصصی گردشگری سبز در اصفهان برگزار شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داوود آبیان روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: این نشست تخصصی با هدف تبیین رویکردهای نوین در حکمرانی گردشگری پایدار و با محوریت بررسی راهبردهای توسعه پایدار گردشگری، مدلهای نوآوری در مدیریت و توسعه مقاصد گردشگری، بهینهسازی زنجیره ارزش و کاهش اثرات زیستمحیطی صنعت گردشگری برگزار شد.
معاون گردشگری استان اصفهان با تأکید بر اینکه آینده صنعت گردشگری در گرو استقرار الگوهای توسعه پایدار است، ادامه داد: بازنگری در سیاستهای مدیریت مقاصد گردشگری، ارتقای بهرهوری در زنجیره ارزش، توسعه سرمایهگذاریهای مسئولانه و حرکت به سمت استانداردهای بینالمللی محیطزیستی، از مهمترین الزامات افزایش رقابتپذیری صنعت گردشگری به شمار میرود.
آبیان همچنین بر نقش نوآوری، تحول دیجیتال و مشارکت ذینفعان در ایجاد ارزش افزوده و تحقق گردشگری مسئولانه تأکید کرد.
دبیر و بنیانگذار نشان گردشگری سبز نیز ضمن تشریح ابعاد مختلف این نشان تخصصی، گفت: گردشگری سبز صرفاً یک رویکرد زیستمحیطی نیست، بلکه مدلی جامع برای مدیریت هوشمند منابع، افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت خدمات، کاهش ردپای کربن، بهینهسازی مصرف انرژی و تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی در تمامی ارکان صنعت گردشگری است.
او نشان گردشگری سبز را بستری برای ارزیابی و ارتقای عملکرد فعالان این صنعت و زمینهساز دستیابی به توسعه پایدار و افزایش مزیت رقابتی مقاصد گردشگری کشور عنوان کرد.
مهدیه لطفی، دبیر این نشست تخصصی نیز با اشاره به ضرورت شکلگیری گفتمان تخصصی در حوزه گردشگری سبز، گفت: توسعه گردشگری در شرایط امروز نیازمند همافزایی میان سیاستگذاران، بخش خصوصی، دانشگاهها و تشکلهای حرفهای است و تحقق اهداف توسعه پایدار، بدون بهرهگیری از دانش تخصصی، نوآوری و مدیریت یکپارچه مقاصد گردشگری امکانپذیر نخواهد بود.
او برگزاری این نشست را گامی در جهت همگرایی نخبگان و تبادل تجربه برای ارتقای شاخصهای پایداری در صنعت گردشگری کشور دانست.
شرکتکنندگان در این نشست نیز با بررسی آخرین الگوهای بینالمللی در حوزه گردشگری پایدار، بر ضرورت استقرار نظامهای ارزیابی پایداری، توسعه مدلهای نوآورانه مدیریت مقاصد، بهینهسازی زنجیره ارزش، کاهش اثرات زیستمحیطی فعالیتهای گردشگری و تقویت همکاری میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی، دانشگاهها و جوامع حرفهای تأکید کردند.
این نشست با ارائه پیشنهادهای اجرایی برای تدوین نقشه راه توسعه گردشگری سبز، ارتقای استانداردهای زیستمحیطی و تقویت زیرساختهای حکمرانی پایدار در صنعت گردشگری کشور به کار خود پایان داد.
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