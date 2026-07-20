به گزارش میراث آریا به نقل از روابط‌عمومی خانه تئاتر، آیین بزرگداشت مجید قناد، هنرمند نام‌آشنای عرصه تئاتر کودک و نوجوان، شنبه سوم مردادماه ۱۴۰۵ در عمارت خانه تئاتر برگزار خواهد شد.

در این مراسم، جمعی از هنرمندان و اعضای کانون تئاتر کودک و نوجوان حضور خواهند داشت و از سال‌ها فعالیت مستمر و تلاش‌های ارزشمند مجید قناد در عرصه فرهنگ و هنر، به‌ویژه تئاتر کودک و نوجوان، تجلیل خواهد شد.

همچنین در بخش ویژه این آیین، نشان خانه تئاتر به پاس یک عمر فعالیت هنری و نقش مؤثر مجید قناد در رشد و اعتلای هنرهای نمایشی ویژه کودکان و نوجوانان، به این هنرمند پیشکسوت اهدا می‌شود.

این آیین به همت کانون تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر و با حمایت و همراهی مجموعه دندان‌پزشکی مارون برگزار خواهد شد.

این مراسم ساعت ۱۸:۳۰ روز شنبه سوم مردادماه ۱۴۰۵ در عمارت خانه تئاتر، سالن استاد جوانمرد؛ واقع در خیابان سمیه، روبه‌روی حوزه هنری، پلاک ۲۶۰ برپا خواهد شد.

انتهای پیام/