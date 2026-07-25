۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۱

بهروز ندائی در پیامی درگذشت مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان اردل را تسلیت گفت

بهروز ندائی در پیامی درگذشت مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان اردل را تسلیت گفت

بهروز ندائی، معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای‌سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با صدور پیامی، درگذشت زنده‌یاد علیرضا نصیری، مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری را که در حین انجام مأموریت اداری و بر اثر سانحه رانندگی جان باخت، تسلیت گفت و برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی آرزو کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهروز ندائی، معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای‌سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با صدور پیامی درگذشت زنده‌یاد علیرضا نصیری، مسئول نمایندگی شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

«با نهایت تأسف و تأثر، خبر درگذشت همکار ارجمند زنده‌یاد جناب آقای علیرضا نصیری، مسئول نمایندگی شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری که در حین انجام مأموریت اداری و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر اثر سانحه رانندگی دعوت حق را لبیک گفت، موجب اندوه و تألم فراوان اینجانب و خانواده بزرگ وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گردید.

اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه، این مصیبت جانسوز را به خانواده مکرم آن مرحوم، همکاران ارجمند، مردم شریف شهرستان اردل و استان چهارمحال و بختیاری تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده غفران الهی و برای بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت دارم.»

انتهای پیام/

کد خبر 1405050300165
محمد آوخ
دبیر محمد آوخ

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