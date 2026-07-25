به گزارش خبرنگار میراثآریا، بهروز ندائی، معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت صنایعدستی و هنرهایسنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با صدور پیامی درگذشت زندهیاد علیرضا نصیری، مسئول نمایندگی شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری را تسلیت گفت.
در متن این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
«با نهایت تأسف و تأثر، خبر درگذشت همکار ارجمند زندهیاد جناب آقای علیرضا نصیری، مسئول نمایندگی شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری که در حین انجام مأموریت اداری و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر اثر سانحه رانندگی دعوت حق را لبیک گفت، موجب اندوه و تألم فراوان اینجانب و خانواده بزرگ وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گردید.
اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه، این مصیبت جانسوز را به خانواده مکرم آن مرحوم، همکاران ارجمند، مردم شریف شهرستان اردل و استان چهارمحال و بختیاری تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده غفران الهی و برای بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت دارم.»
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