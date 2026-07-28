به گزارش میراث آریا، به مناسبت بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی (شیخ اشراق)، رادیو نمایش، نمایش رادیویی «فی حقیقة العشق» را با محوریت اندیشه‌های بنیان‌گذار حکمت اشراق و تأثیر ماندگار او بر فلسفه و عرفان اسلامی روی آنتن می‌برد.

این نمایش رادیویی با نگاهی دراماتیک، بخشی از زندگی و سرنوشت سهروردی را به تصویر می‌کشد؛ فیلسوفی که در مسیر جست‌وجوی حقیقت، از باورهای خود دست نمی‌کشد و اندیشه‌هایش با گذشت قرن‌ها همچنان الهام‌بخش پژوهشگران و علاقه‌مندان فلسفه و عرفان است.

«فی حقیقة العشق» را مجید حمزه کارگردانی کرده و زلیخا نجف‌پور نویسنده آن است. ماهداد توکلی تهیه‌کننده این اثر است و نرگس موسی‌پور به‌عنوان افکتور و علی حاجی‌نوروزی به‌عنوان صدابردار با این نمایش همکاری می‌کنند.

در این نمایش رادیویی، جواد پیشگر، محمد پورحسن، محمد رضاعلی، مهرداد مهماندوست، مجتبی طباطبایی، سینا نیکوکار، عبدالعلی کمالی، علی‌اصغر دریایی، ایوب آقاخانی، حمیدرضا هدایتی، سعیده فرضی، رامین پورایمان، علی زرینی، شهین نجف‌زاده و علی میلانی به ایفای نقش می‌پردازند.

نمایش رادیویی «فی حقیقة العشق» هر روز ساعت ۲ بامداد از رادیو نمایش پخش می‌شود و تکرار آن ساعت‌های ۱۱، ۱۸ و ۲۱:۳۰ روی آنتن می‌رود.

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