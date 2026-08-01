به گزارش میراث آریا؛ نرگس رجایی، مدیرکل آموزش و ترویج، در وبینار تخصصی ساماندهی آموزش صنایع دستی که در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ در سالن نوروز با حضور معاونین صنایع دستی استان ها و مسولان جهاد دانشگاهی بصورت برخط رگزار شد، به همراه سایر مسئولان ارشد حوزه آموزش و ترویج به بررسی چالش‌ها و راهکارهای آینده این حوزه پرداختند. وی با ارائه تحلیلی جامع از وضعیت فعلی، از چالش‌های چندجانبه اقتصادی، فرهنگی و فناورانه در حوزه آموزش صنایع دستی سخن گفت.



رجایی با تأکید بر اینکه «گسست نسل‌ها و تضعیف نظام سنتی استاد-شاگردی» از اصلی‌ترین موانع انتقال مهارت به نسل جدید است، افزود که کاهش علاقه جوانان، پایین بودن درآمد هنرمندان و فقدان حمایت‌های معیشتی، این نظام را با بحران مواجه کرده است. وی همچنین به شکاف عمیق میان آموزش‌های تئوریک دانشگاهی و واقعیت‌های بازار کار اشاره کرد و گفت: «به دلیل قدیمی بودن سرفصل‌ها و فقدان تمرکز بر مهارت‌های عملی، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی توان ورود حرفه‌ای به بازار را ندارند.»



مدیرکل آموزش و ترویج در ادامه به دستاوردهای اخیر حوزه آموزش اشاره کرد و از فعال‌سازی تفاهم‌نامه‌های همکاری با نهادهایی نظیر جهاد دانشگاهی و سازمان زندان‌ها برای استانداردسازی آموزش‌ها در استان‌ها یاد کرد. وی تأکید نمود که هدف از استقرار «سامانه آموزشگاه‌های صنایع دستی»، شفاف‌سازی و بارگذاری دقیق داده‌ها جهت مدیریت بهتر ظرفیت‌های آموزشی کشور است.



در ادامه این نشست، مرضیه ترکمانیان، معاون اداره کل آموزش و ترویج، بر ضرورت گذار از حالت پراکنده به سمت ساماندهی هوشمند تأکید کرد. وی اظهار داشت: «تمرکز اصلی ما در حال حاضر بر ساماندهی امر آموزش از طریق ایجاد سامانه‌های جدید و به‌ویژه تمرکز بر فرآیند صدور مجوز آموزشگاه‌های صنایع دستی است. با توجه به اینکه مسئولیت صدور این مجوزها از سال گذشته به ما محول شده، انتظار می‌رود استان‌ها با فعالیت مستمر، این خلأ چندین ساله را پر کرده و اعتماد جامعه فعالان صنایع دستی را جلب کنند.» ترکمانیان همچنین از تلاش برای فراتر رفتن از چارچوب‌های اداری سنتی و همکاری نزدیک با بخش‌های آی‌تی برای شفاف‌سازی آمارها سخن گفت.



در بخش دیگری از این وبینار، رضا حبیب‌پور، رئیس آموزش صنایع دستی، از آغاز یک برنامه بلندمدت برای تغییر در فرم، نظم و تأثیرگذاری آموزش‌ها خبر داد. وی با اشاره به تجربه‌ گذشته گفت: «پس از سال‌ها، اکنون توانسته‌ایم مسئولیت صدور مجوز آموزشگاه‌ها را در اختیار بگیریم؛ مسیری که سال‌ها در سایر بخش‌های وزارتخانه گردشگری جریان داشت اما در حوزه صنایع دستی و میراث فرهنگی همواره با کندی مواجه بود.» حبیب‌پور همچنین با اشاره به همکاری‌های میان‌سازمانی، از پیوند برنامه‌های آموزشی با نهادهایی نظیر جهاد دانشگاهی یاد کرد و تأکید نمود که هدف نهایی، ایجاد تغییر در ساختار آموزش است تا این حوزه بتواند تأثیر واقعی بر اقتصاد و بازار کار داشته باشد.



در پایان این نشست، کارشناسان بخش انفورماتیک به رفع مشکلات فنی و پاسخ به پرسش‌های کاربران پرداختند تا مسیر بارگذاری داده‌ها و شفاف‌سازی آماری در سامانه جدید برای استان‌ها هموار گردد.

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