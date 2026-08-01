به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، با تدبیر و حمایت وزیر میراث فرهنگی و همراهی استاندار آذربایجان غربی و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان تفاهم‌نامه اجرای عملیات اعطای یارانه سود برای متقاضیان تسهیلات گواهی سپرده خاص به سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و صنایع‌دستی در نشست فعالان سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با حضور علی اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، محمد دهقان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، رضا علی نژاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، و مرتضی صفری مدیرکل میراث‌فرهنگی استان امضا شد.

امضای این تفاهم‌نامه شرایطی را ایجاد خواهد کرد که اعطای تسهیلات از محل گواهی سپرده خاص سهل‌الوصول‌تر و با نرخ سود کمتر به سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و صنایع‌دستی استان تخصیص پیدا کند.

این موضوع می‌تواند مشکل سرمایه‌گذاران در تامین مالی پروژه‌ها و تسریع در اجرای آنها کمک شایانی بکند و این روند می‌تواند سطح توسعه استان را در حوزه گردشگری که سه پیشران اصلی استان بوده سرعت بخشد.

علی اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی نیز در مراسم امضای تفاهم‌نامه ضمن ارائه توضیحانی از اقدامات صورت گرفته برای تامبن مالی پروژه‌ها این گشایش‌ها در حوزه گردشگری را حاصل پیگیری‌های جدی وزیر میراث‌فرهنگی در هیئت دولت دانست و گفت: آذربایجان غربی در بحث جذب تسهیلات ابلاغی جزو سه استان برتر کشور بوده و چشم‌انداز گردشگری استان بسیار درخشان است.

لازم به‌ذکر است، در حال حاضر ۱۶۵ موافقت اصولی با اعتبار ۶۵ همت در آذربایجان غربی صادر شده است و در در حال طی فرایندهای قانونی برای دریافت مجوز ایجاد بوده و همچنین ۵۹ پروژه به ارزش ۳۰ همت توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در انواع بخش‌ها اعم از احداث هتل، هتل‌های ۵ ستاره، مجتمع‌های گردشگری و بوم‌گردی و ...در حال اجرا است، و این حجم از اسقبال سرمایه‌گذاران در دو سال گذشته که بعد از همایش بین‌المللی اینوا سرعت چشمگیری داشته، برای آینده گردشگری استان افق روشنی را ترسیم می‌کند.

یادآور می‌شود، در این جلسه بیش از ۲۰ نفر از سرمایه‌گذاران مسائل و مشکلات خود را مطرح کرده و مسئولان حاضر در جلسه و مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی آذربایجان غربی توضیحات لازم را ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

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