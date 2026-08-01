بهگزارش خبرنگار میراث آریا، نشست فعالان سرمایهگذاری در حوزه گردشگری که با حضور علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، محمد دهقان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی، رضا علینژاد، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانغربی، حبیب تربتی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا اصغری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، طاهر کیامهر، مدیرعامل شرکت نیروی برق، مدیرکل تامین اجتماعی، مدیرعامل بانک ملی استان و تعدادی از مدیران اجرایی استان، فعالان و سرمایهگذاران درحوزه گردشگری و صنایعدستی ۹ مردادماه در هتل دیاکو ارومیه برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی در این نشست با قدردانی از حضور مسئولان، سرمایهگذاران، فعالان گردشگری، هنرمندان صنایعدستی، در این نشست، اظهار کرد: اولویت اصلی ما فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایهگذاران و تسهیل روند اجرای طرحهای گردشگری در استان است.
مرتضی صفری از ایجاد تحول و انقلاب جدی در حوزه سرمایهگذاری گردشگری استان در دو سال اخیر با حمایت قاطع استاندار و همدلی تمامی مسئولان خبر داد و افزود: به لطف سرمایهگذاران، شاهد یک دگرگونی بنیادین در حوزه سرمایهگذاری گردشگری استان هستیم.
او با اشاره به معرفی ۱۱۲ فرصت سرمایهگذاری در بخش گردشگری افزود: این دستاورد حاصل همدلی و همراهی مسئولان و همچنین تلاش بیوقفه سرمایهگذاران است که منابع خود را به رونق حوزه گردشگری استان اختصاص دادهاند.
صفری با بیان اینکه در حال حاضر ۵۹ پروژه گردشگری با پیشبینی اشتغالزایی ۷۵۶ نفر و سرمایهگذاری ۳۰ همت در حال اجرا است، ادامه داد: روز گذشته نیز ۶ پروژه گردشگری با سرمایهگذاری ۲.۵ همت و اشتغالزایی ۱۳۷ نفر افتتاح و کلنگزنی شد که با بهرهبرداری از آنها ۲۸۰ تخت به ظرفیت اقامتی استان اضافه شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی آذربایجانغربی، با اشاره به صدور ۱۶۰ موافقت اصولی با حجم سرمایهگذاری ۶۵ همت و پیشبینی اشتغال یک هزار و ۲۰۰ نفر در سطح استان در سال جاری گفت: همچنین امسال ۲۵ مجوز ایجاد با حجم سرمایهگذاری ۸.۵ همت و پیشبینی اشتغال ۳۸۵ در استان صادر شده است که این روند رو به رشد، موجب شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی استان شود.
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