بهگزارش خبرنگار میراث آریا، رضا علینژاد، ۹ مردادماه در نشست فعالان سرمایهگذاری در حوزه گردشگری که با حضور علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی برگزار شد از زحمات و حضور مسئولان در این زمینه قدردانی کرد و با اشاره به رشد قابل توجه اعتبارات بخش گردشگری، صنایعدستی و میراثفرهنگی در سال جاری اظهار کرد: این رشد عامل ایجاد اشتغال و توسعه متوازن در استان خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت حمایت مالی از بخشهای مولد، از انعقاد یک تفاهمنامه فیمابین وزارت میراثفرهنگی، استانداری و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خبر داد که جزئیات آن شامل تخصیص تسهیلات بانکی به استان خواهد بود که بسیار راهگشا خواهد بود.
او افزود: سازمان مدیریت و برنامهریزی پس از تصویب در شورای برنامهریزی استان، بخشی از این تسهیلات را تأمین مالی خواهد کرد تا گرهی از مشکلات تسهیلاتی فعالان اقتصادی باز شود.
معافیتهای گردشگری و تسریع در صدور مجوزها
در ادامه این نشست، محمدرضا اصغری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، نیز بر حمایتهای دولتی از بخش گردشگری تأکید و اظهار کرد: مجتمعهای گردشگری بهطور کامل (۱۰۰ درصد) از پرداخت عوارض معاف هستند، همچنین کارگروه تسهیل سازمان متعهد شده است که فرآیند بررسی و پاسخگویی به درخواستهای تغییر کاربری اراضی را در بازه زمانی کمتر از سه ماه به انجام برساند.
رضایت سرمایهگذاران از فضای اقتصادی استان
در پایان این نشست، نمایندگان سرمایهگذاران با ابراز رضایت از سیاستهای حمایتی دولت، خاطرنشان کردند که معافیتهای مالیاتی و عوارضی در حوزه گردشگری بسیار رضایتبخش بوده است، آنها تأکید کردند که این تسهیلات و سرعت بخشیدن به فرآیندهای اداری، انگیزه و رغبت آنها را برای ورود به پروژههای بزرگ سرمایهگذاری در آذربایجان غربی بهشدت افزایش داده است.
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