به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد دهقان، ۹ مردادماه در نشست فعالان سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری که با حضور علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی برگزار شد، بر ضرورت شناسایی و رفع موانع تولید در حوزه‌های مختلف تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی با اشاره به نقش نظارتی و اجرایی استانداری، از تلاش‌ها برای رفع چالش‌های تولیدی و توسعه ظرفیت‌های گردشگری و صادراتی استان خبر داد.

او با اشاره به ضرورت بررسی دقیق موانع تولید، اظهار کرد: ما در حال حاضر بر شناسایی مسببات و ریشه‌های موانع تولید در حوزه‌های مختلف تمرکز کرده‌ایم، هدف این است که هر مشکلی که در سطح استان قابل حل باشد، با اتخاذ تصمیمات لازم در قالب کمیته‌های تخصصی از جمله کارگروه رفع موانع تولید مرتفع شود و در صورت نیاز، موضوعات به سطوح ملی ارجاع شود تا از توقف روند تولید جلوگیری شود.

دهقان همچنین به یک چالش ساختاری جدی اشاره کرد و گفت: عدم تفویض اختیار کافی به دستگاه‌های اجرایی در کنار تفویض اختیار به استانداری، از جمله مواردی است که باعث کندی در بررسی طرح‌ها و پاسخگویی به مطالبات سرمایه‌گذاران شده است، این موضوع نیاز به بازنگری در قوانین و هماهنگی بیشتر با دستگاه‌های مرکزی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه گردشگری پرداخت و اضافه کرد: گردشگری در آذربایجان غربی تنها یک حوزه تفریحی نیست، بلکه یک مزیت اقتصادی است که نیاز به تدوین ظرفیت‌های تخصصی دارد.

او با اشاره به نشست‌های مشترک با استان‌های همجوار و کشورهای مرزی، گفت: در نشست‌های بین‌مرزی، موضوع گردشگری و صادرات صنایع‌دستی از محورهای اصلی گفت‌گو بوده است، ما در صدد هستیم تا از طریق تفاهم‌نامه‌های دوجانبه با کشورهای همسایه، مسیر صادرات صنایع‌دستی و توسعه گردشگری مرزی را هموار کرده و فرصت‌های اقتصادی جدیدی را برای فعالان این حوزه فراهم کنیم.

او در پاسخ به دغدغه‌های فعالان اقتصادی در حوزه تأمین مالی، خاطرنشان کرد: بخش بزرگی از مشکلات موجود، مربوط به فرآیند دریافت تسهیلات از بانک‌هاست، بسیاری از موانع، ناشی از تفسیرهای محدود در بخشنامه‌های بانک مرکزی است که باعث شده بانک‌ها در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان با احتیاط یا سخت‌گیری مواجه شوند.

دهقان تأکید کرد: استانداری در حال رایزنی و پیگیری مستمر با مدیران اجرایی و بانکی است تا با رفع این گره‌ها، جریان نقدینگی و تسهیلات مورد نیاز تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران با سرعت بیشتری در گردش قرار گیرد.

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