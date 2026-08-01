به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نیما اقتداری روز شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت توسعه، ساماندهی و توانمندسازی فعالان حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: آزمون صنایع‌دستی با حضور ۵۰ نفر از شرکت‌کنندگان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی برگزار شد و گامی مؤثر در مسیر ارزیابی مهارت، ارتقای توان تخصصی هنرمندان و فراهم‌سازی زمینه دریافت گواهینامه‌های معتبر مهارتی به شمار می‌رود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی میناب افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان، ۳۰ نفر در رشته گلابتون‌دوزی، ۱۵ نفر در رشته خوس‌بافی و ۵ نفر در رشته حصیربافی در این آزمون حضور داشتند که نشان‌دهنده استقبال هنرمندان بومی از رشته‌های اصیل و هویت‌بخش صنایع‌دستی میناب است.

او برگزاری این‌گونه آزمون‌ها را در راستای حمایت از هنرمندان، ارتقای مهارت‌های تخصصی و شناسایی ظرفیت‌های بومی منطقه دانست و تأکید کرد: صنایع‌دستی به عنوان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های هویت فرهنگی و هنری شهرستان میناب، علاوه بر حفظ و انتقال دانش و هنرهای سنتی به نسل‌های آینده، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، توانمندسازی خانواده‌ها و توسعه اقتصاد محلی ایفا می‌کند.

اقتداری در پایان با اشاره به اینکه قبولی در این آزمون، یکی از مراحل دریافت کارت شناسایی هنرمندان صنایع‌دستی است، گفت: صدور این کارت ضمن احراز صلاحیت حرفه‌ای هنرمندان، زمینه بهره‌مندی آنان از خدمات، حمایت‌ها و تسهیلات پیش‌بینی‌شده در حوزه صنایع‌دستی را فراهم می‌کند و گامی مؤثر در ساماندهی و هویت‌بخشی به فعالان این حوزه به شمار می‌رود.

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