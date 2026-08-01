۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۰

برگزاری آزمون صنایع‌دستی در میناب

برگزاری آزمون صنایع‌دستی در میناب

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میناب از برگزاری آزمون صنایع‌دستی در محل اداره این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نیما اقتداری روز شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت توسعه، ساماندهی و توانمندسازی فعالان حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: آزمون صنایع‌دستی با حضور ۵۰ نفر از شرکت‌کنندگان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی برگزار شد و گامی مؤثر در مسیر ارزیابی مهارت، ارتقای توان تخصصی هنرمندان و فراهم‌سازی زمینه دریافت گواهینامه‌های معتبر مهارتی به شمار می‌رود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی میناب افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان، ۳۰ نفر در رشته گلابتون‌دوزی، ۱۵ نفر در رشته خوس‌بافی و ۵ نفر در رشته حصیربافی در این آزمون حضور داشتند که نشان‌دهنده استقبال هنرمندان بومی از رشته‌های اصیل و هویت‌بخش صنایع‌دستی میناب است.

او برگزاری این‌گونه آزمون‌ها را در راستای حمایت از هنرمندان، ارتقای مهارت‌های تخصصی و شناسایی ظرفیت‌های بومی منطقه دانست و تأکید کرد: صنایع‌دستی به عنوان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های هویت فرهنگی و هنری شهرستان میناب، علاوه بر حفظ و انتقال دانش و هنرهای سنتی به نسل‌های آینده، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، توانمندسازی خانواده‌ها و توسعه اقتصاد محلی ایفا می‌کند.

اقتداری در پایان با اشاره به اینکه قبولی در این آزمون، یکی از مراحل دریافت کارت شناسایی هنرمندان صنایع‌دستی است، گفت: صدور این کارت ضمن احراز صلاحیت حرفه‌ای هنرمندان، زمینه بهره‌مندی آنان از خدمات، حمایت‌ها و تسهیلات پیش‌بینی‌شده در حوزه صنایع‌دستی را فراهم می‌کند و گامی مؤثر در ساماندهی و هویت‌بخشی به فعالان این حوزه به شمار می‌رود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405051000730
صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

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