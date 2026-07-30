شناسایی حاملان تاریخ شفاهی شهرستان پارسیان/ گامی در پاسداشت مواریث ناملموس دشتی و کوشکنار

به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست تخصصی شناسایی حاملان تاریخ شفاهی شهرستان پارسیان شامگاه چهارشنبه، ۷ مردادماه ۱۴۰۵، با حضور نماینده میراث فرهنگی شهرستان پارسیان، جمعی از حاملان میراث فرهنگی، راویان محلی و شاعران حماسی بخش کوشکنار در شهر دشتی برگزار گردید.
در ابتدای این نشست، محمدامین رون نماینده میراثفرهنگی شهرستان پارسیان با تبیین ابعاد مختلف اهمیت تاریخ شفاهی، به نقش محوری حاملان این میراث در انتقال سنتها و سرگذشت گذشتگان به نسلهای آینده پرداخت و گفت: حاملان تاریخ شفاهی و شاعران حماسی، گنجینههای زنده بشری هستند که هویت، فرهنگ و ارزشهای بومی منطقه را در بستر جامعه زنده نگه میدارند. مستندسازی و شناسایی این ظرفیتها گامی اساسی در راستای جلوگیری از فراموشی خردهفرهنگهای ارزشمند است.
در ادامه این جلسه، هر یک از پیشکسوتان، شاعران و حاملان میراث شفاهی حاضر به معرفی حوزههای فعالیتی خود پرداخته و دغدغهها و پیشنهادهای خود را پیرامون حفظ مواریث سنتی مطرح کردند.
در پایان این نشست مقرر شد کارگروه ویژهای برای جمعآوری، مستندسازی و ثبت ملی آثار و اشعار روایی حاملان تاریخ شفاهی در بخش کوشکنار و شهرستان پارسیان تشکیل شود تا زمینههای لازم برای انتقال این مواریث به نسل جدید فراهم آید.
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