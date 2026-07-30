آغاز اجرای طرح تاریخ شفاهی استان هرمزگان

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین شهابی روز پنجشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت ثبت روایت‌های شفاهی به‌عنوان بخشی از میراث ناملموس استان، بیان کرد: تاریخ شفاهی بخش مهمی از حافظه فرهنگی و اجتماعی هرمزگان را در خود جای داده است و ثبت آن می‌تواند در حفظ هویت بومی، تقویت پژوهش‌های تاریخی و انتقال تجربه‌ها و روایت‌های ارزشمند به نسل‌های آینده نقش مؤثری ایفا کند.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی هرمزگان افزود: در مرحله نخست این طرح، شناسایی حاملان تاریخ شفاهی در شهرستان‌های مختلف استان در دستور کار قرار گرفته و این اقدام با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، پژوهشگران و افراد مطلع انجام شده است تا زمینه برای ورود به مراحل اجرایی بعدی فراهم شود.

او با تأکید بر اینکه این طرح به‌صورت یک فرآیند منسجم و تدریجی دنبال می‌شود، گفت: پس از مرحله شناسایی، مصاحبه‌های تخصصی، ضبط و ثبت روایت‌ها، مستندسازی، دسته‌بندی موضوعی و آرشیو اطلاعات در گام‌های بعدی انجام خواهد شد تا مجموعه‌ای معتبر و قابل استناد از تاریخ شفاهی هرمزگان شکل گیرد.

شهابی همچنین اظهار کرد: این طرح با همکاری مرکز اسناد تاریخی شهرداری بندرعباس اجرا خواهد شد.

او تأکید کرد: رویکرد اداره‌کل در اجرای این برنامه، حرکت گام‌به‌گام و اصولی است تا ضمن حفظ دقت و اعتبار روایت‌ها، امکان بهره‌برداری علمی، فرهنگی و پژوهشی از این ظرفیت ارزشمند فراهم شود.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: حفظ و ثبت تاریخ شفاهی اقدامی ماندگار در مسیر صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی استان است و با تداوم این روند، بخش مهمی از روایت‌های مردمی هرمزگان برای آیندگان حفظ و ماندگار خواهد شد.

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