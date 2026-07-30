به گزارش خبرنگار میراث آریا، در پی حمله به مناطق مسکونی جزیره قشم سحرگاه امروز پنجشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵ که منجر به آسیب دیدن تعدادی از واحدهای مسکونی در محله «چاه‌تنگو» شد، این سازمان با بسیج تمامی امکانات، عملیات امدادرسانی و اسکان اضطراری آسیب‌دیدگان را در دستور کار قرار داد.

سید مهدی موسوی اجاق، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم، ضمن محکوم کردن این اقدام و ابراز همدردی با خانواده‌های آسیب‌دیده، اظهار کرد: به منظور تأمین امنیت و رفاه هموطنان عزیز، با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، ۲۰ خانوار آسیب‌دیده برای اسکان موقت به هتل‌آپارتمان‌های سطح جزیره منتقل شدند تا ضمن دریافت خدمات اولیه، تحت حمایت‌های لازم قرار گیرند.

او با اشاره به حضور فوری مدیران و تیم‌های عملیاتی این سازمان در کانون حادثه افزود: هم‌زمان با وقوع این رویداد، تیم‌های فنی معاونت عمرانی و یگان آتش‌نشانی منطقه آزاد قشم در محل حضور یافته و ضمن اجرای عملیات ایمن‌سازی و امداد و نجات، فرآیند دقیق آماربرداری و برآورد خسارت‌های وارده به واحدهای مسکونی را آغاز کرده‌اند.

موسوی اجاق در پایان تأکید کرد: رسیدگی به وضعیت معیشتی و تأمین نیازهای اولیه خانوارهای آسیب‌دیده با هم‌افزایی سایر دستگاه‌های اجرایی و مسئول، تا زمان بازگشت وضعیت به شرایط عادی و پایدار با جدیت ادامه خواهد داشت.

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