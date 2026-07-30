به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی اظهار کرد: اربعین حسینی برای مردم ایران جلوهای از عشق، ارادت و حرکت جمعی در مسیر فرهنگ عاشورا است و از همین رو نحوه خدمترسانی به زائرانی که در این ایام راهی عتبات عالیات میشوند، اهمیت ویژهای دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز افزود: در چنین شرایطی دستگاههای اجرایی و مجموعههای خدمترسان باید تلاش کنند که سفر زائران با آرامش، امنیت و کمترین دغدغه انجام شود و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز نیز با همین نگاه، موضوع خدمترسانی به زائران اربعین را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.
او با اشاره به موقعیت ویژه این استان در مسیر تردد زائران ادامه داد: البرز در مسیر عبور زائران ۱۴ استان کشور قرار گرفته و همین مسئله مسئولیت ما را در قبال زائران مضاعف میکند. این استان میتواند در مسیر سفر زائران به عنوان یک شاهراه حیاتی برای ارائه خدمات مورد توجه قرار گیرد و باید از تمام ظرفیتهای موجود برای ایفای این نقش استفاده کنیم.
زینالی با بیان اینکه خدماترسانی به زائران اربعین نیازمند هماهنگی میان مجموعههای مختلف است، گفت: بر اساس تأکید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و استاندار البرز، برنامهریزی لازم برای استفاده از ظرفیتهای دستگاهها و مجموعههای مرتبط انجام شده تا بتوانیم خدمات مناسبتری به زائران ارائه دهیم.
این مسئول یکی از مهمترین موضوعات در این مسیر را تأمین امنیت و آرامش سفر دانست و اظهار کرد: وقتی صحبت از سفر اربعین میشود، خدماترسانی به فراهم کردن امکانات رفاهی محدود نیست، بلکه باید برای اتفاقاتی که ممکن است در طول مسیر برای زائران رخ دهد نیز آمادگی داشته باشیم. یکی از این موارد، بروز نقص فنی برای خودروهاست که اگر در زمان مناسب برای آن چارهاندیشی نشود، میتواند موجب توقف یا ایجاد مشکل برای ادامه مسیر زائران شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز ادامه داد: به همین منظور امروز همایش و برنامه آموزشی امداد خودرویی با هدف ارتقای آمادگی نیروهای امدادی برگزار شد تا ظرفیت لازم برای پشتیبانی از زائران در مسیر فراهم باشد و در صورت بروز مشکل برای خودرو، امدادرسانی در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
او با اشاره به ظرفیت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در حوزه امداد خودرو گفت: این کانون با برخورداری از نزدیک به ۱۵۰۰ امدادگر و ۱۴۰۰ دستگاه خودرو در سراسر کشور، ظرفیت قابل توجهی برای ارائه خدمات امدادی در ایام اربعین دارد و استان البرز نیز با ۶۲ دستگاه امدادخودرو در این طرح مشارکت خواهد داشت.
زینالی توضیح داد: این ۶۲ دستگاه امدادخودرو در مسیر اربعین حسینی آماده خدمترسانی خواهند بود تا چنانچه خودروی زائران دچار مشکل شد، امدادگران بتوانند در حداقل زمان ممکن وارد عمل شوند و با رفع مشکل، امکان ادامه سفر را برای زائر فراهم کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی البرز با تأکید بر ضرورت هماهنگی و انسجام در ارائه خدمات اظهار کرد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز با همکاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی البرز، برنامه منسجم و هماهنگی را از امروز آغاز کرده است و این روند تا پایان ایام اربعین ادامه خواهد داشت.
او در پایان گفت: هدف ما این است که با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، سهم خود را در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی به بهترین شکل ایفا کنیم. شاید خدماتی که ارائه میشود در برابر عظمت این حرکت معنوی کوچک به نظر برسد، اما امیدواریم همین خدمترسانی بتواند بخشی از دغدغه زائران را کاهش دهد و کمک کند آنها با آرامش بیشتری مسیر خود را ادامه دهند.
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