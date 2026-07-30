به گزارش خبرنگار میراث آریا، کارخانه قند کرج یکی از مجموعه‌هایی است که ظرفیت آن تنها به ارزش‌های تاریخی و صنعتی محدود نمی‌شود و می‌تواند در صورت تعریف درست کارکردهای جدید، به بخشی از جریان گردشگری استان البرز تبدیل شود؛ موضوعی که اکنون با آغاز مطالعات طرح توسعه گردشگری این مجموعه وارد مرحله تازه‌ای شده است.

نادر زینالی، با اشاره به دومین بازدید و نشست تخصصی با مدیران کارخانه قند، اظهار کرد: با توجه به اینکه کارخانه قند به ثبت ملی رسیده است، باید از ظرفیت‌های موجود در این مجموعه به شکل هدفمند استفاده کنیم و ببینیم چگونه می‌توان امکانات و ساختارهای موجود را در خدمت توسعه گردشگری قرار داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز افزود: هدف ما این است که ظرفیت‌های کارخانه قند را از ابعاد مختلف بررسی کنیم و با انجام مطالعات دقیق، طرحی منسجم برای توسعه گردشگری این مجموعه تدوین شود؛ طرحی که هم جایگاه میراثی کارخانه و ضرورت حفاظت از آن را مورد توجه قرار دهد و هم بتواند زمینه استفاده گردشگری از این ظرفیت را در استان البرز و حتی در سطح ملی فراهم کند.

او با اشاره به برگزاری دومین جلسه مشترک در این زمینه گفت: این جلسه با حضور اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و مدیران کارخانه قند و همچنین معاون میراث فرهنگی استان، کارشناسان میراث فرهنگی، مسئول موزه‌ها و کارشناسان مرتبط برگزار شد و درباره مسیر پیش‌روی این طرح گفت‌وگو و تبادل نظر کردیم.

زینالی ادامه داد: در این نشست تلاش شد چارچوب مطالعات طرح هرچه دقیق‌تر و منسجم‌تر مشخص شود، چراکه معتقدیم اگر قرار است کارخانه قند به یک جاذبه گردشگری تبدیل شود، این اتفاق باید بر مبنای یک مطالعه کارشناسی و برنامه مشخص انجام شود و در عین حال، اصالت و هویت تاریخی مجموعه نیز حفظ شود.

این مسئول با تأکید بر ضرورت هم‌زمانی حفاظت میراثی و بهره‌برداری گردشگری از کارخانه قند گفت: برای ما دو موضوع در کنار هم اهمیت دارد؛ نخست اینکه جایگاه کارخانه قند به عنوان یک اثر ثبت ملی‌شده حفظ و تقویت شود و دوم اینکه بتوانیم از این ظرفیت در حوزه گردشگری استفاده کنیم. بر همین اساس، رویکرد ما صرفاً مرمت یا نگهداری یک بنای تاریخی نیست، بلکه به دنبال آن هستیم که این مجموعه بتواند حیات دوباره‌ای در قالب یک ظرفیت گردشگری پیدا کند.

او تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی ما این است که کارخانه قند را به یک «موزه زنده ایران» تبدیل کنیم؛ مجموعه‌ای که مخاطب در آن صرفاً با یک ساختمان یا یک اثر تاریخی مواجه نباشد، بلکه بتواند با بخشی از هویت، تاریخ و پیشینه صنعتی این مجموعه ارتباط برقرار کند.

زینالی افزود: در کنار کارکرد موزه‌ای، پیش‌بینی و ایجاد امکانات گردشگری برای جذب مخاطب نیز مورد توجه قرار دارد و تلاش می‌کنیم در طرح مطالعاتی، ظرفیت‌هایی که می‌تواند حضور گردشگران و علاقه‌مندان را در این مجموعه تقویت کند، به شکل دقیق بررسی شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز از آغاز رسمی مطالعات طرح خبر داد و گفت: از امروز مطالعات این طرح را آغاز می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد در کوتاه‌ترین زمان ممکن به یک نتیجه مشخص و قابل اجرا برسیم. در مرحله نخست، فاز صفر طرح دنبال می‌شود و پس از آن، وارد فاز یک خواهیم شد.

او خاطرنشان کرد: پس از طی مراحل مطالعاتی، امیدواریم با همکاری اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل کارخانه قند و همچنین حمایت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مدیران و معاونان وزارتخانه، زمینه ورود طرح به مرحله عملیات اجرایی فراهم شود.

این مسئول در پایان گفت: کارخانه قند می‌تواند نمونه‌ای از پیوند میان میراث‌فرهنگی، تاریخ صنعتی و گردشگری باشد و اگر این ظرفیت به درستی مطالعه، طراحی و اجرا شود، می‌توانیم ضمن حفظ یک میراث ملی، آن را به فضایی پویا برای گردشگران و مخاطبان تبدیل کنیم؛ به گونه‌ای که کارخانه قند نه فقط به عنوان یک اثر متعلق به گذشته، بلکه به عنوان بخشی زنده از هویت تاریخی و فرهنگی البرز در اختیار نسل امروز و آینده قرار گیرد.

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