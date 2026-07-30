به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، روز پنجشنبه، هشتم مردادماه در نخستین همایش ایمنی سفر و دوره آموزشی تخصصی امدادگران که به همت امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی البرز در تالار شهیدان نژادفلاح برگزار شد، با اشاره به جایگاه خدمات امداد جادهای در صنعت گردشگری اظهار کرد: مسافر زمانی که در جاده با مشکل مواجه میشود، بیش از هر زمان دیگری به آرامش، امنیت و یک تکیهگاه مطمئن نیاز دارد و حضور بهموقع امدادگران میتواند این احساس را به او منتقل کند که در این مسیر تنها نیست.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز، افزود: با احترام به خدمات همه دستگاههای امدادرسان، امداد خودرو یکی از نخستین مجموعههایی است که در چنین شرایطی خود را به صحنه میرساند و با ارائه خدمت بهموقع، زمینه ادامه سفر مسافر را با آرامش فراهم میکند.
او با بیان اینکه کیفیت خدمات جادهای بخشی از تجربه گردشگر از مقصد محسوب میشود، ادامه داد: گردشگری فقط به جاذبه، هتل و مقصد خلاصه نمیشود؛ مجموعهای از خدمات در طول سفر، تجربه نهایی گردشگر را شکل میدهد و امدادرسانی جادهای یکی از حلقههای مهم این زنجیره است.
زینالی گفت: هر حضور بهموقع امدادگران در جاده، هر برخورد صمیمانه و محترمانه با مسافر و هر خدمت حرفهای که ارائه میشود، میتواند احساس امنیت و رضایت را در گردشگر ایجاد کند و بخشی از تصویر او از ایران و استان البرز را بسازد.
این مسئول با اشاره به موقعیت البرز به عنوان یکی از مسیرهای پرتردد کشور اظهار کرد: البرز در مسیر تردد مسافران بسیاری از استانهای کشور قرار دارد و به همین دلیل کیفیت خدماتی که در جادههای این استان ارائه میشود، در نگاه مسافران به البرز تأثیر مستقیم دارد.
او بیان کرد: اگر مسافر در زمان بروز مشکل در جاده با امدادگری مواجه شود که علاوه بر تخصص و سرعت عمل، با صداقت، پاکدستی، تعهد و احترام با او برخورد کند، این تجربه میتواند حتی یک اتفاق ناخوشایند را به خاطرهای قابل مدیریت تبدیل کند و تصویر مثبتی از استان در ذهن او باقی بگذارد.
زینالی با تأکید بر اینکه فعالیت امدادگران صرفاً یک وظیفه اداری نیست، تصریح کرد: کاری که امدادگران در جاده انجام میدهند، فراتر از یک وظیفه سازمانی و یک رسالت انسانی است. آنان در گرما و سرما و در سختترین شرایط در میدان حضور دارند و مفهوم خدمت را نه در حد شعار، بلکه در عمل نشان میدهند.
مدیرکل میراثفرهنگی استان البرز با اشاره به سابقه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی گفت: این مجموعه با بیش از ۹۰ سال سابقه و ناوگان گسترده خدمترسانی، از مجموعههای باسابقه کشور در حوزه سفر و گردشگری است و خدمات آن از گواهینامههای بینالمللی تا امدادرسانی به گردشگران داخلی و خارجی را دربرمیگیرد.
او توضیح داد: گردشگر از لحظه ورود به یک شهر تا زمان خروج، با مجموعهای از خدمات مواجه است و نحوه ارائه این خدمات در خاطرهای که با خود میبرد، اثرگذار خواهد بود. بنابراین امدادرسانی حرفهای و بهموقع را باید بخشی از نظام میزبانی و خدمات گردشگری کشور دانست.
زینالی با بیان اینکه اعتماد مردم مهمترین سرمایه مجموعههای خدمترسان است، گفت: خودرو و تجهیزات، ابزار ارائه خدمت هستند اما سرمایه اصلی، اعتماد مردم است و نگهبانان این سرمایه، خود خدمتگزاران هستند. هر اندازه این اعتماد با رفتار حرفهای، مسئولانه و صادقانه تقویت شود، جایگاه این مجموعهها نیز در جامعه ارتقا پیدا میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی استان البرز بر ضرورت ارتقای دانش و مهارت امدادگران تأکید کرد و افزود: تداوم این مسیر باید همراه با ارتقای دانش تخصصی، افزایش مهارت، استفاده از فناوریهای روز و سرعتبخشی به امدادرسانی باشد، اما در کنار همه این موارد، رعایت کرامت انسانی باید در مرکز توجه قرار گیرد.
او خاطرنشان کرد: موفقیت خدمات امدادی جادهای، بخشی از موفقیت گردشگری البرز و ایران است و اگر دستگاههای مرتبط بتوانند با همدلی و همگرایی عمل کنند، میتوان البرز را به یکی از ایمنترین، باکیفیتترین و پیشروترین مسیرهای گردشگری کشور تبدیل کرد.
این مسئول در پایان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی امدادگران جادهای گفت: شما سفیران واقعی فرهنگ میزبانی و امید در جادههای البرز هستید و ایثار و حضور شما در سختترین شرایط، بخشی از امنیت و آرامش سفر مردم و گردشگران را تأمین میکند.
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