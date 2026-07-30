آغاز فصل تازه همکاری امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و نهادهای امدادرسان و گردشگری

به گزارش میراث آریا، نخستین همایش «ایمنی سفر» و دوره آموزشی تخصصی امدادگران امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی استان البرز روز چهارشنبه هفتم مردادماه ۱۴۰۵ با حضور مدیران ارشد حوزه امداد و گردشگری، امدادگران کانون و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد و پس از آن ۶۲ دستگاه خودرو امدادی و جمعی از امدادگران خبره این ناوگان به‌منظور ارائه خدمت به زائران و عزاداران حسینی به مسیرهای عبور زائران اربعین و مسافران کربلای معلی از استان البرز اعزام شدند.

شهاب مالمیر سخنگو و مدیر روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، در آغاز این همایش ضمن خیرمقدم به حاضران و قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی امدادگران، همکاری با آنان را افتخاری برای کانون دانست و گفت: امدادگران امداد خودروی کانون، خادمان بی‌ادعای مردم در جاده‌های کشور هستند که با حضور به‌موقع و خدمات تخصصی، آرامش و امنیت را برای هموطنان و مسافران به ارمغان می‌آورند.

او با اشاره به سابقه نزدیک به یک قرن کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و بیش از ۶۰ سال فعالیت امداد خودروی کانون، افزود: این مجموعه بزرگ‌ترین ناوگان‌ حمل خودرویی کشور را اداره می‌کند که شامل حدود ۱۴۰۰ دستگاه خودروی امدادی و ۱۵۰۰ امدادگر آموزش‌دیده در سراسر کشور است.

مالمیر همچنین با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی سامانه‌های ارتباطی امداد خودرو کانون از طریق شماره‌های ۰۹۶۲۹، ۱۴۲۳ و ۶۴۲۳-۰۲۱ از همراهی و حمایت مسئولان استان البرز در توسعه همکاری‌های مشترک و توجه به حوزه امداد جاده‌ای قدردانی کرد.

مدیر روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از آغاز طرح اربعین امدادخودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی خبر داد و اضافه کرد: در این طرح امدادگران کانون در مرزهای شلمچه، چذابه، مهران، خسروی، باشماق و سایر محورهای پرتردد مستقر شده‌اند تا در طول ایام منتهی به اربعین حسینی، خدمات امدادی مورد نیاز زائران را به‌صورت شبانه‌روزی ارائه دهند.

احمد مهدوی رئیس اورژانس استان البرز نیز در این همایش، با تأکید بر ضرورت ایجاد شبکه‌ای منسجم میان دستگاه‌های امدادی کشور، گفت: امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، اورژانس، هلال‌احمر، آتش نشانی و پلیس، اهداف مشترکی را در خدمت‌رسانی به مردم دنبال می‌کنند و تقویت ارتباط میان این مجموعه‌ها می‌تواند کیفیت و سرعت امدادرسانی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

او با اشاره به فعالیت بیش از ۱۰۰ پایگاه اورژانس در استان البرز، پیشنهاد کرد گروه‌های امدادی کانون در کنار پایگاه‌های اورژانس، هلال‌احمر و پلیس مستقر شوند تا هماهنگی‌های عملیاتی میان دستگاه‌های امدادی بیش از گذشته تقویت شود.

مهدوی همچنین بر ضرورت یکپارچه‌سازی فرآیند امدادرسانی تأکید کرد و افزود: لازم است سازوکاری ایجاد شود که در صورت تماس امدادخواهان با سامانه ۱۱۵، در صورت نیاز، سایر دستگاه‌های امدادی از جمله امداد خودروی کانون نیز به‌صورت همزمان در جریان قرار گیرند تا شهروندان برای دریافت خدمات، ناچار به برقراری تماس‌های متعدد نباشند.

رئیس سازمان اورژانس استان البرز با اعلام آمادگی کامل این مجموعه برای توسعه همکاری‌های آموزشی با کانون جهانگردی و اتومبیلرانی اظهار کرد: اورژانس از ظرفیت آموزشی مناسبی برخوردار است و آمادگی دارد دوره‌های تخصصی امداد و فوریت‌های پزشکی را متناسب با مأموریت امدادگران کانون، به‌صورت رایگان برگزار کند. برگزاری رزمایش های مشترک نیز می‌تواند سطح آمادگی عملی نیروهای امدادی را افزایش دهد.

او با اشاره به موقعیت ویژه استان البرز در کشور افزود: بخش قابل توجهی از تردد جاده‌ای کشور از محورهای ارتباطی این استان انجام می‌شود و همین موضوع، ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های امدادی را دوچندان کرده است.

در ادامه این همایش، نادر زینالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز نیز امدادگران امداد خودروی کانون را از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره خدمات سفر دانست و گفت: امدادگران خودرویی، نخستین افرادی هستند که در لحظات دشوار و بحرانی در کنار مسافران حضور پیدا می‌کنند و با رفتار حرفه‌ای، احترام و آرامش‌بخشی، ایثارگرانه نقش مهمی در ایجاد احساس امنیت برای گردشگران و هموطنان ایفا می‌کنند.

او با تأکید بر اهمیت ارتقای دانش تخصصی امدادگران اظهار کرد: آموزش مستمر، رعایت کرامت انسانی، صداقت، تعهد و اخلاق حرفه‌ای، مهم‌ترین سرمایه امدادگران است و اعتماد مردم نیز ارزشمندترین سرمایه‌ای است که باید همواره حفظ شود.

زینالی همچنین خواستار گسترش همکاری میان دستگاه‌های اجرایی شد و افزود: با همدلی و هم‌افزایی همه نهادهای مرتبط، می‌توان استان البرز را به یکی از ایمن‌ترین و مطمئن‌ترین مقاصد سفر در کشور تبدیل کرد.

در پایان این همایش، از مظاهر انگوتی به عنوان امدادگر نمونه استان و آرزو برار به عنوان تنها بانوی امدادگر امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی تجلیل شد.

دوره آموزشی تخصصی امداد و کمک‌های اولیه با همکاری جمعیت هلال‌احمر نیز در ادامه این همایش برای امدادگران کانون برگزار شد.

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