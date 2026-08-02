بهگزارش خبرنگار میراثآریا، روز ۱۰ مردادماه و باهدف تقویت نظام راهبری، ارتقای حفاظت، صیانت، مدیریت و برنامهریزی تخصصی پایگاه جهانی کاخموزه چهلستون، اعضای هیئت راهبردی این پایگاه جهانی با احکام جداگانهای از سوی علی دارابی، معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی منصوب شدند.
بر اساس این احکام، امیر کرمزاده، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، بهعنوان رئیس هیئت راهبردی پایگاه جهانی کاخموزه چهلستون منصوب شد.
همچنین سید روحالله سید العسگری، معاون میراثفرهنگی استان اصفهان، مصطفی هادی پور، ساشا ریاحی مقدم، پرویز هلاکویی، امیرحسین کریمی، غلامرضا کیانی، داریوش حیدری، مهرداد حجازی و بهشاد حسینی با حکم معاون میراثفرهنگی کشور بهعنوان اعضای هیئت راهبردی پایگاه جهانی کاخموزه چهلستون منصوب شدند.
در احکام صادر شده، بر بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، تخصصی و مدیریتی اعضای هیئت راهبردی باهدف حفاظت، صیانت، مرمت، پژوهش، مدیریت یکپارچه و ارتقای جایگاه جهانی کاخموزه چهلستون، بهعنوان یکی از آثار ثبتشده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، تأکید شده است.
پایگاه جهانی کاخموزه چهلستون از مهمترین پایگاههای میراث جهانی کشور به شمار میرود و تشکیل هیئت راهبردی آن، گامی مهم در راستای تقویت سیاستگذاری، برنامهریزی کلان و هماهنگی میان بخشهای تخصصی برای حفاظت پایدار، معرفی شایسته و مدیریت هرچه بهتر این اثر ارزشمند جهانی ارزیابی میشود.
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