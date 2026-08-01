بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر کرمزاده امروز شنبه ۱۰ مردادماه، در نخستین جلسه شورای راهبردی پایگاه جهانی و کاخموزه چهلستون اصفهان در سال جاری، با قدردانی از حضور اعضای جدید و پیشین شورا، گفت: شورای راهبردی نباید تنها به برگزاری جلسات و بررسی دستورکارهای اداری محدود شود، بلکه اعضای شورا باید با ایجاد ارتباط مؤثر با بخشهای مختلف خارج از مجموعه میراثفرهنگی، زمینه جذب ظرفیتها و منابع جدید برای توسعه و حفاظت از این اثر جهانی را فراهم کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود برای مشارکت بخش خصوصی ادامه داد: امکان استفاده از ظرفیت شرکتهای اقتصادی و بهرهمندی از مشوقهای مالیاتی برای حمایت از پروژههای مرمتی و حفاظتی بناهای تاریخی وجود دارد و این ظرفیت میتواند بخشی از نیازهای مالی پایگاههای میراث جهانی را تأمین کند.
او همچنین بر ضرورت گسترش همکاریهای بینالمللی تاکید کرد و افزود: باید از ظرفیت ارتباطات علمی، فرهنگی و دانشگاهی در سطح بینالمللی برای حمایت از پروژههای مرتبط با میراثفرهنگی، بناهای تاریخی و میراث ناملموس بهره گرفت و زمینه مشارکت مراکز علمی و فرهنگی خارج از کشور را فراهم کرد.
او یکی از مهمترین نیازهای پایگاه جهانی چهلستون را تقویت روایتگری تاریخی و تولید محتوای تخصصی دانست و تصریح کرد: چهلستون تنها یک بنای تاریخی نیست، بلکه مجموعهای از روایتهای ارزشمند تاریخی، هنری و فرهنگی را در خود جای داده است. گردشگران باید در کنار بازدید از بنا، با پیشینه تاریخی، رویدادهای مهم، نقاشیها، تزئینات، لایههای تاریخی و ارزشهای فرهنگی این مجموعه نیز آشنا شوند.
کرمزاده با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی افزود: پایاننامههای کارشناسی ارشد، رسالههای دکترای و پژوهشهای تخصصی در حوزههای مرمت، معماری، هنر، گردشگری، نورپردازی، فناوری و سایر رشتههای مرتبط میتواند در حل مسائل پایگاه جهانی چهلستون نقش مؤثری ایفا کند و شورای راهبردی باید زمینه ارتباط مستمر میان دانشگاهها و این مجموعه را فراهم سازد.
او با اشاره به اقدامات انجام شده طی دو سال و نیم گذشته در حوزه ساماندهی بناهای تاریخی استان ادامه داد: وضعیت بسیاری از بناهای تاریخی استان در گذشته مطلوب نبود، اما با وجود محدودیت شدید اعتبارات، روند ساماندهی، بهسازی و ارتقای کیفیت خدمات در مجموعههای تاریخی آغاز شده و این مسیر باید با استفاده از ظرفیتهای جدید ادامه یابد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با بیان اینکه شوراهای راهبردی باید بر پایه تصمیمسازی تخصصی فعالیت کنند، گفت: اعتقاد دارم تصمیمات این شوراها باید با اتکا به نظر کارشناسان و متخصصان اتخاذ شود تا مسیر مدیریت پایگاههای تاریخی و جهانی با نگاه علمی و تخصصی دنبال شود.
او همچنین با اشاره به ساختار جدید مدیریت پایگاههای میراثفرهنگی استان اظهار کرد: استان اصفهان دارای ۱۶ پایگاه ملی و جهانی است که با توجه به حجم گسترده مأموریتهای آنها، ساختار مدیریتی این پایگاهها تقویت شده است.
کرمزاده با اشاره به مسئولیت جدید هادیپور در مدیریت پایگاه جهانی و کاخموزه چهلستون افزود: با توجه به سوابق تخصصی و مدیریتی وی در حوزه معماری و میراث فرهنگی، انتظار میرود با تعامل، برنامهریزی و استفاده از همه ظرفیتهای موجود، روند ارتقای این مجموعه جهانی با شتاب بیشتری دنبال شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اولویتبندی پروژههای حفاظتی و مرمتی تاکید کرد و اظهار کرد: اجرای طرحهای عمرانی و حفاظتی باید بر اساس میزان ضرورت، منابع مالی و اولویتهای حفاظتی برنامهریزی شود تا ضمن صیانت از ارزشهای تاریخی مجموعه، امکان اجرای تدریجی پروژهها نیز فراهم شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان در پایان با آرزوی موفقیت برای اعضای شورای راهبردی پایگاه جهانی و کاخموزه چهلستون، بر تداوم همافزایی، تعامل و استفاده از همه ظرفیتهای تخصصی، علمی، اقتصادی و فرهنگی برای حفاظت، معرفی و ارتقای این اثر ثبت جهانی تاکید کرد.
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