۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۸

چهلستون باید از یک بنای تاریخی به یک تجربه کامل روایت‌محور برای گردشگران تبدیل شود

چهلستون باید از یک بنای تاریخی به یک تجربه کامل روایت‌محور برای گردشگران تبدیل شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان بر تولید محتوای تخصصی، روایت‌گری تاریخی، مشارکت دانشگاه‌ها و جذب ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی برای ارتقای پایگاه جهانی چهلستون تاکید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز شنبه ۱۰ مردادماه، در نخستین جلسه شورای راهبردی پایگاه جهانی و کاخ‌موزه چهلستون اصفهان در سال جاری، با قدردانی از حضور اعضای جدید و پیشین شورا، گفت: شورای راهبردی نباید تنها به برگزاری جلسات و بررسی دستورکارهای اداری محدود شود، بلکه اعضای شورا باید با ایجاد ارتباط مؤثر با بخش‌های مختلف خارج از مجموعه میراث‌فرهنگی، زمینه جذب ظرفیت‌ها و منابع جدید برای توسعه و حفاظت از این اثر جهانی را فراهم کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای مشارکت بخش خصوصی ادامه داد: امکان استفاده از ظرفیت شرکت‌های اقتصادی و بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی برای حمایت از پروژه‌های مرمتی و حفاظتی بناهای تاریخی وجود دارد و این ظرفیت می‌تواند بخشی از نیازهای مالی پایگاه‌های میراث جهانی را تأمین کند.

او همچنین بر ضرورت گسترش همکاری‌های بین‌المللی تاکید کرد و افزود: باید از ظرفیت ارتباطات علمی، فرهنگی و دانشگاهی در سطح بین‌المللی برای حمایت از پروژه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، بناهای تاریخی و میراث ناملموس بهره گرفت و زمینه مشارکت مراکز علمی و فرهنگی خارج از کشور را فراهم کرد.

او یکی از مهم‌ترین نیازهای پایگاه جهانی چهلستون را تقویت روایت‌گری تاریخی و تولید محتوای تخصصی دانست و تصریح کرد: چهلستون تنها یک بنای تاریخی نیست، بلکه مجموعه‌ای از روایت‌های ارزشمند تاریخی، هنری و فرهنگی را در خود جای داده است. گردشگران باید در کنار بازدید از بنا، با پیشینه تاریخی، رویدادهای مهم، نقاشی‌ها، تزئینات، لایه‌های تاریخی و ارزش‌های فرهنگی این مجموعه نیز آشنا شوند.

کرم‌زاده با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی افزود: پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، رساله‌های دکترای و پژوهش‌های تخصصی در حوزه‌های مرمت، معماری، هنر، گردشگری، نورپردازی، فناوری و سایر رشته‌های مرتبط می‌تواند در حل مسائل پایگاه جهانی چهلستون نقش مؤثری ایفا کند و شورای راهبردی باید زمینه ارتباط مستمر میان دانشگاه‌ها و این مجموعه را فراهم سازد.

او با اشاره به اقدامات انجام شده طی دو سال و نیم گذشته در حوزه ساماندهی بناهای تاریخی استان ادامه داد: وضعیت بسیاری از بناهای تاریخی استان در گذشته مطلوب نبود، اما با وجود محدودیت شدید اعتبارات، روند ساماندهی، بهسازی و ارتقای کیفیت خدمات در مجموعه‌های تاریخی آغاز شده و این مسیر باید با استفاده از ظرفیت‌های جدید ادامه یابد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با بیان اینکه شوراهای راهبردی باید بر پایه تصمیم‌سازی تخصصی فعالیت کنند، گفت: اعتقاد دارم تصمیمات این شوراها باید با اتکا به نظر کارشناسان و متخصصان اتخاذ شود تا مسیر مدیریت پایگاه‌های تاریخی و جهانی با نگاه علمی و تخصصی دنبال شود.

او همچنین با اشاره به ساختار جدید مدیریت پایگاه‌های میراث‌فرهنگی استان اظهار کرد: استان اصفهان دارای ۱۶ پایگاه ملی و جهانی است که با توجه به حجم گسترده مأموریت‌های آن‌ها، ساختار مدیریتی این پایگاه‌ها تقویت شده است.

کرم‌زاده با اشاره به مسئولیت جدید هادی‌پور در مدیریت پایگاه جهانی و کاخ‌موزه چهلستون افزود: با توجه به سوابق تخصصی و مدیریتی وی در حوزه معماری و میراث فرهنگی، انتظار می‌رود با تعامل، برنامه‌ریزی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، روند ارتقای این مجموعه جهانی با شتاب بیشتری دنبال شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌های حفاظتی و مرمتی تاکید کرد و اظهار کرد: اجرای طرح‌های عمرانی و حفاظتی باید بر اساس میزان ضرورت، منابع مالی و اولویت‌های حفاظتی برنامه‌ریزی شود تا ضمن صیانت از ارزش‌های تاریخی مجموعه، امکان اجرای تدریجی پروژه‌ها نیز فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در پایان با آرزوی موفقیت برای اعضای شورای راهبردی پایگاه جهانی و کاخ‌موزه چهلستون، بر تداوم هم‌افزایی، تعامل و استفاده از همه ظرفیت‌های تخصصی، علمی، اقتصادی و فرهنگی برای حفاظت، معرفی و ارتقای این اثر ثبت جهانی تاکید کرد.

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کد خبر 1405051000798
سعید احمدی
دبیر مرضیه امیری

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