به گزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین جلسه شورای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرج روز یکشنبه یازدهم مردادماه با حضور اعضای شورا، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان نهادهای مرتبط در محل فرمانداری کرج برگزار شد.

رضا خلج در این نشست گفت: تشکیل شورای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان، اقدامی مؤثر برای ایجاد انسجام مدیریتی و همگرایی میان دستگاه‌های اجرایی است؛ زیرا بسیاری از مسائل این حوزه ماهیتی فرابخشی دارند و حل آن‌ها مستلزم همکاری و مسئولیت‌پذیری همه نهادهای مرتبط است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرج با اشاره به جایگاه ویژه کرج در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری اظهار کرد: کرج به واسطه پیشینه تاریخی، تنوع فرهنگی، طبیعت کم‌نظیر، روستاهای هدف گردشگری، بناهای ارزشمند تاریخی و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی چند استان کشور، از ظرفیت‌های فراوانی برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری برخوردار است، اما بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، توسعه زیرساخت‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است.

این مسئول توضیح داد: شورای میراث فرهنگی می‌تواند به عنوان بازوی تصمیم‌ساز شهرستان، موانع موجود را شناسایی و برای رفع آن‌ها راهکارهای عملی ارائه کند. بسیاری از موضوعات مرتبط با حفاظت از آثار تاریخی، ساماندهی حریم بناها، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، صدور مجوزها، جذب سرمایه‌گذار و معرفی ظرفیت‌های شهرستان، بدون همراهی سایر دستگاه‌ها امکان تحقق نخواهد داشت.

او با بیان اینکه توسعه گردشگری امروز یکی از ارکان مهم رشد اقتصادی در جهان به شمار می‌رود، تصریح کرد: گردشگری تنها یک فعالیت تفریحی نیست، بلکه صنعتی درآمدزا، اشتغال‌آفرین و فرهنگ‌ساز است. هر گردشگری که وارد یک منطقه می‌شود، علاوه بر آشنایی با فرهنگ و تاریخ آن، زمینه رونق بازار، افزایش اشتغال، توسعه خدمات، تقویت صنایع‌دستی و ایجاد انگیزه برای حفظ میراث فرهنگی را فراهم می‌کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرج ادامه داد: در این جلسه، موضوعاتی همچون حفاظت از بناها و محوطه‌های تاریخی، ساماندهی آثار ثبت‌شده، شناسایی ظرفیت‌های جدید گردشگری، توسعه گردشگری روستایی و طبیعت‌گردی، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ارتقای زیرساخت‌های خدمات گردشگری و پیگیری اجرای مصوبات مرتبط با حوزه میراث فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

این مسئول با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه حفاظت از آثار تاریخی گفت: حفاظت از میراث فرهنگی صرفاً یک مسئولیت اداری نیست، بلکه یک وظیفه اجتماعی است. اگر جامعه نسبت به ارزش آثار تاریخی آگاه باشد، فرآیند حفاظت نیز با مشارکت مردم اثربخش‌تر خواهد شد. از این رو آموزش، اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت عمومی باید در کنار اقدامات اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

خلج همچنین صنایع‌دستی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی شهرستان دانست و اظهار کرد: صنایع‌دستی تجلی هویت، هنر و فرهنگ مردم این سرزمین است و حمایت از هنرمندان این حوزه، علاوه بر حفظ میراث ناملموس، می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارها و رونق اقتصاد محلی کمک کند. توسعه بازارهای فروش، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و معرفی آثار هنرمندان کرج از جمله برنامه‌هایی است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی دنبال خواهد شد.

او افزود: یکی از رویکردهای اصلی اداره میراث فرهنگی شهرستان، جلب مشارکت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در اجرای طرح‌های گردشگری است؛ چرا که تجربه نشان داده توسعه پایدار این صنعت بدون حضور فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. در این مسیر، دستگاه‌های اجرایی باید با تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع سرمایه‌گذاری، زمینه حضور سرمایه‌گذاران را فراهم کنند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرج با تأکید بر اینکه تصمیمات این شورا نباید صرفاً در حد مصوبه باقی بماند، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اصل در موفقیت شورای میراث فرهنگی، پیگیری مستمر اجرای مصوبات و ارزیابی نتایج آن‌هاست. این شورا زمانی می‌تواند منشأ تحول باشد که تصمیمات آن با همکاری همه دستگاه‌ها به مرحله اجرا برسد.

خلج در پایان با قدردانی از حمایت فرمانداری ویژه شهرستان کرج و همراهی اعضای شورا اظهار کرد: امیدواریم با استمرار برگزاری جلسات، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت نخبگان، فعالان گردشگری، تشکل‌های مردمی و سرمایه‌گذاران، بتوانیم جایگاه شایسته شهرستان کرج را در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیش از گذشته ارتقا دهیم؛ چرا که حفاظت از میراث گذشتگان و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای پایدار و هویت‌مند است.

انتهای پیام/