از گل و خاک تا چرم؛ روایت رقابت دستان هنرمند البرزی در هفته ملی مهارت

به گزارش میراث آریا، ژیلا خدادادی معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز اظهار کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هر ساله همزمان با هفته ملی مهارت، مسابقات مهارتی را در رشته‌های مختلف برگزار می‌کند و امسال نیز با توجه به تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز و اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان، رشته‌های مرتبط با صنایع‌دستی در این رقابت‌ها حضور پیدا کردند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز افزود: صنایع‌دستی به عنوان یکی از حوزه‌های مهم فرهنگی و اقتصادی، علاوه بر حفظ اصالت‌های هنری و میراثی، ظرفیت بالایی برای اشتغال‌زایی و توسعه اقتصاد خلاق دارد و برگزاری رویدادهایی از این دست می‌تواند نقش موثری در شناسایی استعدادها، تقویت مهارت‌ها و ایجاد انگیزه میان هنرمندان و فعالان این حوزه داشته باشد.

خدادادی بیان کرد: در این دوره از مسابقات، چهار رشته صنایع‌دستی شامل سفال، سرامیک، چرم و همچنین نقاشی و حکاکی روی چرم حضور داشتند و شرکت‌کنندگان طی روزهای هفتم و هشتم مردادماه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

این مسئول با اشاره به نحوه برگزاری این رقابت‌ها گفت: هر یک از رشته‌های حاضر در این مسابقات در فضایی تخصصی و متناسب با ویژگی‌های همان رشته برگزار شد تا هنرمندان بتوانند توانایی‌های خود را در شرایطی نزدیک به فضای واقعی کار و تولید ارائه کنند.

او توضیح داد: مسابقه رشته سفال در کارگاه آقای فرجی واقع در روستای گلستانک برگزار شد و هنرمندان این حوزه با ارائه مهارت‌های خود در زمینه ساخت و اجرای آثار سفالی مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین رقابت رشته سرامیک در خانه صنایع‌دستی البرز با مدیریت خانم حافظی برگزار شد و شرکت‌کنندگان این رشته نیز آثار خود را در معرض داوری قرار دادند.

خدادادی با اشاره به برگزاری بخش چرم این مسابقات افزود: رقابت رشته چرم در کارگاه مارال چرم برگزار شد و هنرمندان فعال در بخش‌های مختلف این هنر، از جمله نقاشی و حکاکی روی چرم، توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

این مسئول با بیان اینکه داوری این مسابقات با حضور کارشناسان تخصصی انجام شد، اظهار کرد: داورانی از معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز و همچنین مجموعه آموزش فنی و حرفه‌ای استان در فرآیند ارزیابی حضور داشتند تا آثار و مهارت شرکت‌کنندگان بر اساس شاخص‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز تصریح کرد: هدف از برگزاری این مسابقات تنها رقابت میان هنرمندان نیست، بلکه ایجاد فرصتی برای سنجش سطح مهارت‌ها، شناسایی افراد توانمند و فراهم کردن زمینه حمایت و معرفی بیشتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان است.

او ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پس از پایان فرآیند داوری، از میان شرکت‌کنندگان هر رشته سه نفر به عنوان برگزیده انتخاب خواهند شد و جوایز آنان در مراسم اختتامیه‌ای که از سوی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز برگزار می‌شود، اهدا خواهد شد.

خدادادی خاطرنشان کرد: تعامل میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آموزش، مهارت و صنایع‌دستی می‌تواند مسیر توسعه این حوزه را هموارتر کند؛ چراکه پیوند آموزش‌های مهارتی با ظرفیت‌های هنری و بومی استان، زمینه رشد حرفه‌ای هنرمندان و ارتقای جایگاه صنایع‌دستی را فراهم می‌کند.

این مسئول در پایان گفت: البرز از ظرفیت ارزشمند هنرمندان صنایع‌دستی در رشته‌های مختلف برخوردار است و حمایت از این افراد، برگزاری رویدادهای تخصصی و ایجاد فرصت‌های رقابتی می‌تواند به معرفی بیشتر توانمندی‌های هنری استان و تقویت جایگاه صنایع‌دستی در سطح ملی کمک کند.

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