به گزارش میراث‌آریا، سلیم محمدی روز یکشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: این بازدید با هدف ارزیابی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، بررسی کیفیت اجرای عملیات عمرانی، انطباق روند اجرا با مشخصات فنی و شناسایی نیازهای اجرایی انجام شد تا پروژه‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی و استانداردهای تعیین‌شده به بهره‌برداری برسند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در سواحل پارسیان یکی از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان است و اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در افزایش کیفیت خدمات، ارتقای ایمنی، رضایت گردشگران و فراهم‌سازی زمینه مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری ساحلی خواهد داشت.

او با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر شهرستان پارسیان در حوزه گردشگری دریایی و طبیعت‌گردی گفت: سواحل دستیر و بوستانو از مهم‌ترین مقاصد گردشگری غرب هرمزگان هستند و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز در این مناطق، ضمن افزایش ماندگاری گردشگران، به رونق کسب‌وکارهای محلی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد گردشگری منطقه کمک می‌کند.

محمدی تأکید کرد: نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌های عمرانی، تضمین‌کننده کیفیت، سرعت و بهره‌وری در اجرای طرح‌هاست و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با جدیت روند اجرای پروژه‌های زیرساختی را تا مرحله بهره‌برداری دنبال خواهد کرد تا زمینه توسعه متوازن گردشگری ساحلی در استان فراهم شود.

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