۲۶۲ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه مشمول خرید سبد غذایی رایگان می شوند

به گزارش میراث آریا، یعقوب اندایش معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: با توجه به دستور رئیسجمهوری و تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنیبر رفع فقر در کشور و در راستای تحقق بخشی از وعدههای دولت چهاردهم، سرپرستان خانوار بیش از ۲۶۲ هزار کودک زیر ۵ سال مبتلا به سوءتغذیه که به مراکز بهداشتی سراسر کشور مراجعه کردهاند، از ۱۲ مردادماه اعتبار خرید سبد غذایی رایگان را در بستر طرح کالابرگ الکترونیکی دریافت میکنند.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: از سال ۱۴۰۲ تاکنون در ۳۴ مرحله این طرح مستمر اجرا شده و در سال جاری نیز تداوم دارد که مرحله سی و پنچم به عنوان پنجمین مرحله اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵ است.
او گفت: تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور پیشبینی و تخصیص داده شده است؛ در همین راستا، مقرر شد اعتبار خرید رایگان سبدغذایی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ازای هر کودک در اختیار سرپرست خانوار دارای کودک مبتلا به سوءتغذیه زیر ۵ سال قرار گیرد.
اندایش درباره نحوه پرداخت سرانه اعتبار خرید سبد غذایی کودکان که در حساب سرپرست خانوار از طریق طرح کالابرگ الکترونیکی انجام میشود، گفت: در این مرحله با وجود افزایش تعداد کودکان مشمول، مبلغ سرانه هر کودک نیز رشد ۵۰ درصدی داشته است که در این مرحله، برای تعداد ۲۱۶ هزار و ۸۹۲ کودک دارای سوءتغذیه در خانوارهای بسیار نیازمند با وسع اقتصادی پایین، مبلغ ۲۰ میلیون ریال و برای ۴۶ هزار و ۴۶ کودک دارای سوءتغذیه در خانوارهای نیازمند با وسع اقتصادی متوسط، مبلغ ۱۲ میلیون ریال برای تامین سبدغذایی مشتمل بر اقلام مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از طریق شبکه ملی اعتبار و شمارهملی سرپرست خانوار کارسازی (شارژ) شده که اقلام سبد تعیینشده در همه فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی در دسترس خانوار قرار داشته و قابل خریداری است.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: هر خانوار میتواند طی مهلت یک ماه از تاریخ اعتبار تخصیص یافته، برای خرید اقلام مشخص شده اقدام کند.
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