سیدمحمد رستگاری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد در یادداشتی نوشت:برخی راهها به مقصد ختم میشوند، اما برخی راهها خود به یک فرهنگ تبدیل میشوند. اربعین از آن دست راههاست؛ مسیری که در آن، گامها تنها بر خاک نمینشینند، بلکه بر حافظه تاریخی و فرهنگی یک تمدن نقش میبندند و روایت ماندگار همدلی را نسل به نسل منتقل میکنند.
میراث فرهنگی را معمولاً در شکوه بناهای تاریخی، اصالت بافتهای کهن، ظرافت صنایعدستی و جلوههای هنر ایرانی جستوجو میکنیم، اما بخش مهمی از هویت یک ملت در میراث ناملموس آن نهفته است؛ در آیینها، سنتها، باورها و رفتارهایی که روح یک جامعه را زنده نگه میدارند و از نسلی به نسل دیگر منتقل میشوند. اربعین، یکی از درخشانترین جلوههای این میراث زنده است؛ آیینی که در آن، فرهنگ میزبانی، ایثار، همدلی، مشارکت مردمی و کرامت انسانی، نه در قالب شعار، بلکه در متن زندگی مردم معنا مییابد.
پیادهروی اربعین، صرفاً پیمودن مسیری جغرافیایی نیست؛ سفری است به ژرفای ارزشهایی که قرنها، بنیان تمدن ایرانی و اسلامی را استوار ساختهاند. در این راه، زبانها، قومیتها و مرزهای جغرافیایی رنگ میبازند و آنچه باقی میماند، زبان مشترک انسانیت است؛ زبانی که با مهربانی سخن میگوید، با خدمت معنا میشود و با احترام به دیگری تداوم مییابد.
در روزگاری که جهان بیش از هر زمان دیگری با فاصلههای فرهنگی و اجتماعی روبهروست، اربعین یادآور ظرفیت بیبدیل فرهنگ برای پیوند دادن دلهاست. آنچه این آیین را ماندگار کرده، تنها حضور میلیونها انسان نیست؛ بلکه میلیونها روایت از مهر، بخشش، میزبانی و همدلی است که هر سال در حافظه جمعی ملتها ثبت میشود و به سرمایهای فرهنگی برای آینده تبدیل میشود.
رسالت میراثفرهنگی، تنها حفاظت از بناها و آثار تاریخی نیست؛ بلکه پاسداری از ارزشهایی است که هویت یک ملت را شکل میدهند. اگر از آثار تاریخی صیانت میکنیم، برای آن است که روایت گذشته حفظ شود و اگر از آیینهای مردمی سخن میگوییم، برای آن است که اخلاق، همبستگی، مشارکت و فرهنگ زندگی نیز به نسلهای آینده منتقل شود. اربعین، از همین منظر، میراثی زنده است که هر سال در رفتار مردم بازآفرینی میشود و امید، اعتماد و مسئولیتپذیری اجتماعی را جان تازه میبخشد.
در این میان، دلهای بسیاری نیز هستند که اگرچه توفیق حضور در مسیر پیادهروی اربعین را نیافتهاند، اما از حقیقت این آیین فاصله نگرفتهاند. جاماندگان اربعین، با دعا، نذر، خدمت به مردم، دستگیری از نیازمندان، تکریم والدین، مهربانی با همسایگان و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، همچنان در امتداد همین راه گام برمیدارند. حقیقت آن است که اربعین، بیش از آنکه با قدمهای پا معنا شود، با قدمهای دل ماندگار میشود.
امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه ما به بازخوانی چنین سرمایههای فرهنگی نیاز دارد. میراثهای ناملموس، تنها یادگار گذشته نیستند؛ چراغ راه آیندهاند. هر آیینی که بتواند انسانها را به هم نزدیکتر کند، روح همدلی را در جامعه تقویت کند و مسئولیتپذیری اجتماعی را گسترش دهد، بخشی از سرمایه فرهنگی یک ملت است و شایسته پاسداشت و ترویج.
اگر بناهای تاریخی، روایتگر شکوه تمدنها باشند، اربعین روایت زنده فرهنگ انسانیت است؛ میراثی که نه در خشت و سنگ، بلکه در دلهای به هم پیوسته تداوم مییابد.
راه اربعین هر سال به پایان میرسد، اما پیام آن پایان ندارد. این راه، ما را به این حقیقت رهنمون میشود که ماندگارترین میراث هر ملت، تنها آن چیزی نیست که از گذشته بر جای مانده، بلکه ارزشهایی است که امروز در رفتار مردم جاری است و فردا نیز در حافظه تاریخ باقی خواهد ماند. اگر فرهنگ همدلی، میزبانی، خدمت و کرامت انسانی را در زندگی روزمره خود زنده نگه داریم، همه ما رهروان این راه خواهیم بود؛ راهی که مقصد نهایی آن، رسیدن انسان به والاترین جلوههای انسانیت است.
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