به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز دوشنبه ۱۲ مردادماه، محمدرضا بابایی استاندار یزد، سید مهدی طلائی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جمعی از مسئولان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، با حضور در مجموعه تاریخی حسینیان، وضعیت بنا را از نزدیک بررسی کردند تا برنامه ریزی لازم برای مرمت و احیای این اثر تاریخی فراهم شود.
مجموعه تاریخی حسینیان که از چند بنای مرتبط و پیوسته شامل مدرسه حسینیان، گنبد هشت، خانه حسینیان و حسینیه تشکیل شده است، در کهنترین بخش محله فهادان و در محدوده داخل حصار شهر تاریخی یزد، در حاشیه گذر یوزداران قرار دارد.
خانه تاریخی حسینیان که در میان مردم با نام خانه طاق بلندها شناخته میشود، یکی از خانههای ارزشمند و تاریخی شهر یزد و متعلق به دوره ایلخانی است.
این بنا به دلیل ابعاد، استحکام و فضاهای گسترده خود، در مقایسه با خانههای معمولی، به طاق بلندها شهرت یافته است.
این خانه تاریخی دارای اجزا، عناصر معماری و لایههای مختلفی از ادوار تاریخی است که در طول زمان به آن افزوده شده و ازجمله شاخصههای آن میتوان به آرایههای معماری ارزشمند، تزئینات گلین و دیوار نگارههای متنوع در بخشهای مختلف بنا اشاره کرد. این مجموعه تاریخی در حال حاضر نیازمند مرمت، انجام مطالعات تخصصی و تعیین کاربری مناسب است.
خانه و مدرسه حسینیان با شماره ۷۷۵ و در ۲۳ اسفند ۱۳۴۶ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
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