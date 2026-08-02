ملیحه فخاری، فعال رسانه، در یادداشتی نوشت: شهرها را میتوان با برجها و میدانهایشان شناخت، اما برخی شهرها هویت خود را در گذرهای خاموش و کوچههای باریک حفظ کردهاند. یزد از همین شهرهاست؛ شهری که تاریخ آن نهتنها بر دیوارهای خشتی، بلکه در شیوه زیستن مردمانش نقش بسته است. در این شهر جهانی، هر گذر بخشی از یک روایت است و هر ساباط، روایتی از قرنها تجربه، خرد و همزیستی را در خود جای داده است. در میان این روایتها، کوچههای آشتیکنان جایگاهی ویژه دارند؛ گذرهایی که در نگاه مردم، تنها مسیر عبور نیستند، بلکه نمادی از فرهنگی هستند که همدلی را بر جدایی و گفتوگو را بر کدورت ترجیح داده است.
معماری ایرانی همواره فراتر از ساختن بنا بوده است. معماران این سرزمین، پیش از آنکه به زیبایی بیندیشند، به کیفیت زندگی انسان میاندیشیدند. در اقلیم سخت و کمآب کویر، هر عنصر معماری پاسخی سنجیده به یک نیاز واقعی بود؛ از بادگیرهایی که نسیم را به خانهها میرساندند تا ساباطهایی که سایه را بر رهگذران میگستردند و کوچههایی که با عرض اندک خود، گرمای سوزان تابستان را کاهش میدادند. این ویژگیها نشان میدهد که معماری سنتی یزد، محصول آزمون و خطای چند نسل نبود، بلکه حاصل دانشی عمیق و تجربهای ماندگار در سازگاری با طبیعت بود.
در چنین فضایی، برخی گذرهای باریک در حافظه مردم با نام آشتیکنان شناخته شدند. این نام، بیش از آنکه یک اصطلاح معماری باشد، روایتی مردمی است. هرچند این نامگذاری ریشه در باورهای شفاهی دارد، اما همین روایتهای مردمی، بخشی از هویت فرهنگی و حافظه جمعی شهر را شکل داده و تا امروز حفظ کردهاند.
همین پیوند میان بافت شهری و فرهنگ عمومی است که به بافت تاریخی یزد هویتی فراتر از مجموعهای از بناهای ارزشمند میبخشد. ارزش این شهر تنها در بادگیرهای بلند، خانههای تاریخی یا مسجدهای کهن آن خلاصه نمیشود، بلکه در شبکهای از گذرها، میدانچهها و فضاهای عمومی نهفته است که طی قرنها، روابط اجتماعی مردم را شکل داده و تقویت کردهاند. در این نگاه، کوچه صرفاً محلی برای عبور نیست، بلکه بخشی از زندگی روزمره، گفتوگو، همسایگی و شکلگیری اعتماد اجتماعی است.
ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد نیز بر پایه همین ویژگی ممتاز است؛ شهری که اصالت آن تنها در عناصر معماری خلاصه نمیشود، بلکه در تداوم زندگی، دانش بومی و پیوند عمیق میان محیط، فرهنگ و انسان معنا پیدا میکند. این همان ویژگی است که یزد را از بسیاری از شهرهای تاریخی جهان متمایز میسازد؛ جایی که هنوز میتوان در کوچههایش، ردپای شیوهای از زندگی را دید که احترام به همسایه، مشارکت اجتماعی و همزیستی، بخشی جداییناپذیر از آن بوده است.
روایت کوچههای آشتیکنان نیز از دل همین فرهنگ سر برآورده است. حتی اگر منشأ این نامگذاری را روایتهای مردمی بدانیم، باز هم این روایتها حامل پیامی ارزشمند هستند؛ اینکه جامعه ایرانی، آشتی را فضیلت و کدورت را امری ناپسند دانسته است. هنگامی که مردم، یک گذرگاه را با چنین نامی در حافظه خود حفظ میکنند، در واقع بازتابی از فرهنگ و شیوه زیست ایرانی را به نسلهای بعد منتقل میکنند.
امروز، بیش از هر زمان دیگری، شهرهای معاصر با چالش کاهش تعاملات اجتماعی و کمرنگ شدن ارتباطات همسایگی روبهرو هستند. خیابانها عریضتر شدهاند، ساختمانها بلندتر شدهاند و فاصلهها کوتاهتر به نظر میرسند، اما گاهی فاصله میان دلها بیش از گذشته است. در چنین شرایطی، بازخوانی روایتهایی مانند کوچههای آشتیکنان، تنها مرور بخشی از گذشته نیست، بلکه یادآوری یک سرمایه فرهنگی برای امروز و فرداست. این روایتها به ما میآموزند که توسعه شهری، زمانی ماندگار خواهد بود که در کنار توجه به زیرساختها، برای تقویت سرمایه اجتماعی و فرهنگ گفتوگو نیز ارزش قائل شویم.
میراث فرهنگی، تنها در بناها، اسناد یا آثار ثبتشده خلاصه نمیشود؛ بخش بزرگی از آن در معناهایی نهفته است که مردم به فضاهای زندگی خود میبخشند و در روایتهایی که نسل به نسل منتقل میکنند، تداوم مییابد. اگر خشت، دیوارهای یزد را ساخته است، این مردم بودهاند که به آن دیوارها روح بخشیدهاند؛ روحی که در نامهایی چون آشتیکنان هنوز زنده است و از ارزش همدلی و همزیستی سخن میگوید.
در یزد، خشت تنها مصالح ساختوساز نیست، بلکه بازتاب فرهنگ همدلی، همسایگی و احترام متقابل است. اگر معماری، حافظه یک شهر باشد، کوچههای آشتیکنان را باید روایت زنده فرهنگی دانست که قرنهاست مردم یزد آن را با خشت، مهر و مدارا برای نسلهای آینده به یادگار گذاشتهاند؛ میراثی که ارزش آن، نه فقط در دیوارهای خشتی، بلکه در پیوندهای انسانی نهفته است.
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