بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عطا حسن پور امروز سهشنبه ۱۳ مرداد ۱۵۰۵، با اعلام این خبر گفت: همزمان با آغاز ماه مبارک صفر و افزایش تردد زائران اربعین حسینی از مسیرهای ارتباطی استان به سمت مرزهای غربی، جنوبغربی و جنوب کشور، ۸۶ موکب در سطح لرستان فعالیت خود را آغاز کردهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان لرستان افزود: این موکبها در مبادی ورودی و خروجی استان و همچنین در سطح شهرهای مختلف مستقر هستند و با ارائه خدمات متنوع، نقش مهمی در میزبانی از زائران اربعین ایفا میکنند.
حسنپور با اشاره به ظرفیتهای گردشگری مذهبی استان تصریح کرد: استقرار این موکبها یکی از جلوههای مهم گردشگری مذهبی در لرستان است که علاوه بر خدماترسانی به زائران، فرهنگ میزبانی و مهماننوازی مردم استان را نیز به نمایش میگذارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: از مجموع ۸۶ موکب فعال، نزدیک به ۳۰ موکب در مرکز استان مستقر هستند و اغلب آنها امکاناتی از جمله پذیرایی، نمازخانه، اسکان و فضای استراحت را برای زائران اربعین حسینی فراهم کردهاند.
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