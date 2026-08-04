۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۱۷

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان لرستان:

موکب‌های اربعین جلوه‌ای از ظرفیت گردشگری مذهبی لرستان است/ فعالیت ۸۶ موکب در مسیر زائران حسینی

موکب‌های اربعین جلوه‌ای از ظرفیت گردشگری مذهبی لرستان است/ فعالیت ۸۶ موکب در مسیر زائران حسینی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان با تأکید بر نقش موکب‌های اربعین در توسعه گردشگری مذهبی گفت: همزمان با آغاز ماه صفر و افزایش تردد زائران اربعین از مسیرهای ارتباطی استان، ۸۶ موکب در لرستان فعال شده‌اند که علاوه بر ارائه خدمات به زائران، از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری مذهبی و فرهنگ میزبانی استان به شمار می‌روند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عطا حسن پور امروز سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۵۰۵، با اعلام این خبر گفت: همزمان با آغاز ماه مبارک صفر و افزایش تردد زائران اربعین حسینی از مسیرهای ارتباطی استان به سمت مرزهای غربی، جنوب‌غربی و جنوب کشور، ۸۶ موکب در سطح لرستان فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان افزود: این موکب‌ها در مبادی ورودی و خروجی استان و همچنین در سطح شهرهای مختلف مستقر هستند و با ارائه خدمات متنوع، نقش مهمی در میزبانی از زائران اربعین ایفا می‌کنند.

حسن‌پور با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری مذهبی استان تصریح کرد: استقرار این موکب‌ها یکی از جلوه‌های مهم گردشگری مذهبی در لرستان است که علاوه بر خدمات‌رسانی به زائران، فرهنگ میزبانی و مهمان‌نوازی مردم استان را نیز به نمایش می‌گذارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: از مجموع ۸۶ موکب فعال، نزدیک به ۳۰ موکب در مرکز استان مستقر هستند و اغلب آن‌ها امکاناتی از جمله پذیرایی، نمازخانه، اسکان و فضای استراحت را برای زائران اربعین حسینی فراهم کرده‌اند.

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کد خبر 1405051301065
محسن سلاح ورزی
دبیر مهدی ارجمند

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