به گزارش خبرنگار میراث آریا، عطا حسنپور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان لرستان گفت: نشان بینالمللی «سپر آبی» بهعنوان پروتکل حفاظت اضطراری از میراث فرهنگی در شرایط جنگی، در محوطهها و بناهای تاریخی ملی و جهانی کشور نصب میشود. این اقدام در چارچوب اجرای دستورالعملهای کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه و با هدف حفاظت از حافظه تاریخی و فرهنگی کشور در برابر تهدیدات احتمالی صورت میگیرد.
او افزود: بر اساس مفاد کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، حمله به آثار فرهنگی و تاریخی در زمان جنگ، از مصادیق جرایم جنگی محسوب میشود و هر فرد یا طرفی که به بهانه حمله یا دفاع، این آثار را هدف قرار دهد، مسئولیت بینالمللی خواهد داشت.
حسنپور با اشاره به اقدامات انجامشده در لرستان تصریح کرد: ادارهکل میراثفرهنگی استان همگام با سایر استانهای کشور، اجرای این دستورالعمل را در دستور کار قرار داده و بخش قابل توجهی از بناهای تاریخی استان به نشان «سپر آبی» مجهز شدهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان لرستان ادامه داد: پایگاه پلهای تاریخی لرستان، بهعنوان تنها پایگاه تخصصی پلهای تاریخی کشور، در اقدامی ابتکاری ساخت سپرهای آبی را با استفاده از گچ نیمکوب و دیگر مصالح سنتی آغاز کرده است. این روش علاوه بر افزایش دوام و ماندگاری، از نظر بصری نیز با معماری و هویت تاریخی بناها همخوانی دارد و میتواند بهعنوان الگویی برای سایر پایگاههای میراثفرهنگی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان تأکید کرد: نصب «سپر آبی» افزون بر نقش حفاظتی آن، میتواند به ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت صیانت از میراث فرهنگی و افزایش مشارکت اجتماعی در حفاظت از این آثار ارزشمند کمک کند.
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