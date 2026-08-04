به گزارش خبرنگار میراث آریا، عطا حسنپور امروز سهشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، با اعلام این خبر گفت: کارکنان ستاد ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان لرستان با اقدامی پسندیده و مشارکتی داوطلبانه، نذورات نقدی خود را جمعآوری کردند تا در مسیر خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) سهیم باشند.
او ادامه داد: با مبالغ جمعآوریشده، اقلام مورد نیاز تهیه و به موکب پذیرایی «اعظم امام خامنهای» اهدا شد تا در ایام اربعین حسینی برای پذیرایی از زائران مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان با قدردانی از مشارکت کارکنان این مجموعه، این اقدام را جلوهای از همدلی، مسئولیتپذیری اجتماعی و ارادت به ساحت مقدس سیدالشهدا(ع) دانست و گفت: خدمت به زائران اربعین، افتخاری بزرگ و فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار، همدلی و خدمترسانی است.
حسنپور اضافه کرد: کارکنان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان لرستان همواره در برنامههای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی حضوری فعال داشته و تلاش میکنند در مناسبتهای مختلف، نقش مؤثری در خدمت به مردم و ترویج ارزشهای دینی ایفا کنند.
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