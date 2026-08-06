سردار قاسم قاسمی در حاشیه نشست با فعالان صنعت گردشگری و کارکنان ستادی اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان که روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ در تالار استاد عزت‌الله نگهبان اهواز برگزار شد در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع‌مقدس و شهدای جنگ تحمیلی امریکایی- صهیونیستی، استان خوزستان را مهد رشادت، ایثار و مقاومت دانست و اظهار کرد: خوزستان در همه ادوار تاریخ معاصر، ستون استوار مقاومت ملی بوده است و اگر امروز از امنیت، اقتدار و پایداری جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گوییم، این عزت و امنیت مرهون خون پاک شهیدانی است که با هدایت حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) در دوران دفاع‌مقدس، در برابر تهاجم همه‌جانبه دشمن ایستادگی کردند.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران با اشاره به نقش راهبردی مقام معظم رهبری پس از شهادت امام شهید ایران افزود: همان‌گونه که امام خمینی (ره) در دوران دفاع مقدس محور وحدت و مقاومت ملت ایران بودند، پس از ایشان نیز مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، با هدایت‌های مدبرانه خود، عامل انسجام، وحدت و اقتدار ملی در عبور از بحران‌ها و تهدیدهای گوناگون خواهند بود.

او با تأکید بر استمرار روحیه ایثار و مقاومت در جامعه تصریح کرد: ملت ایران، به‌ویژه مردم غیور خوزستان، پس از پایان دفاع‌مقدس نیز در آزمون‌های دشوار مختلف سربلند و سرافراز ظاهر شده‌اند. همان‌گونه که در جنگ تحمیلی نخست با وجود کمبود امکانات به پیروزی رسیدیم، در جنگ تحمیلی اخیر نیز شاهد بودیم که مردم خوزستان با صبر، هوشیاری، پایداری و انسجام مثال‌زدنی خود، نقشه‌های دشمن را ناکام گذاشتند.

سردار قاسمی خاطرنشان کرد: این مقاومت آگاهانه نشان می‌دهد فرهنگ ایثار، شهادت و همبستگی اجتماعی در خوزستان همچنان زنده و پویاست و این استان، همانند گذشته، در برابر هرگونه تهدید، فشار اقتصادی، امنیتی و جنگ ترکیبی، سنگری مستحکم و نفوذناپذیر برای ایران اسلامی به شمار می‌رود.

او با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان در تقویت همبستگی ملی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، حفظ وحدت و انسجام ملی ضرورتی انکارناپذیر است؛ چراکه این مؤلفه، پایه ماندگاری قدرت و اقتدار ملی و عامل اصلی عبور کشور از شرایط دشوار به شمار می‌رود.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از نیروهای مسلح گفت: حمایت از نیروهای مسلح در دفاع از تمامیت ارضی کشور، وظیفه‌ای ملی و همگانی است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره با تکیه بر ایمان، ایثار و فداکاری از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور صیانت کرده‌اند و مردم نیز همواره پشتیبان آنان بوده‌اند.

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