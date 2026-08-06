تهیه پرونده ثبت ملی روستاهای مهد هنر فرشبافی ورامین آغاز شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا تاجیک رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین گفت: در راستای احیای هنر فرشبافی و قالی‌بافی برند ورامین که بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و هنری جامعه انسانی دشت ورامین است، با همکاری اداره ها و نهادهای متولی و همسو، روستاهای مهد این هنر فاخر شناسایی و ثبت می شوند.

وی خاطرنشان کرد: هنر صنایع دستی فرش دستبافت ورامین بخصوص طرح میناخانی آن در حافظه تاریخی کشورمان از جایگاه ارزنده‌ایی برخوردار است و باتوجه به فلسفه وجودی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مبنی بر حفاظت، صیانت و انتقال مسئولانه میراث تمدنی ایران به نسل های آینده، برای انتقال دیگر طرح های فرش برند این شهرستان به نسل های بعدی نیازمند برنامه های مدون و عملیاتی همچون ثبت ملی، آموزش و تولید هستیم.

تاجیک ضمن قدردانی از حمایت‌های فرماندار ویژه شهرستان ورامین و همکاری‌های مدیران و کارشناسان اداره صمت و اتحادیه قالیبافان ورامین تصریح کرد: تیمی از فعالان، علاقمندان، مجموعه‌داران و مسئولان متولی، فعالیت خود را در زمینه تهیه پرونده و جمع آوری مستندات روستاهای مهد و زادگاه فرش ورامین آغاز کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی ورامین گفت: تلاش خواهیم کرد با هماهنگی وزارت و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، ضمن ثبت طرح‌های منحصربفرد و مختلف فرش ورامین از جمله پاشتری، گلدانی(ظل السلطان)، خشتی، شاه عباسی و ...، روستاهای تاریخی و زادگاه این هنر اصیل ملی و جهانی را همچون روستاهای حصارحسن بیک، حصارقاضی، دمزآباد، خاوه و ... را ثبت کنیم.

انتهای پیام/