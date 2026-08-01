به گزارش خبرنگار میراث آریا،به دلیل خطرات و تهدیدات ناشی از فعالیت آفات و عوامل بیولوژیک برای آثار تاریخی موجود در مجموعهها، با هماهنگی و نظارت کامل مسئول کارگاه حفاظت و مرمت استان، فاز اول پروژه مقابله با آفات انجام و به پایان رسید.
سمپاشی و ضد عفونی دریچههای فاضلابی، فضای موتورخانهها و هواسازها، ضد عفونی فضاهای میانی سقف کاذب، طعمه گذاری فضاهای داخلی و محوطهها از جمله اقداماتی بود که در این طرح انجام شد. با توجه به اینکه امروزه آفات از مهمترین عوامل آسیبرسان به آثار فرهنگی تاریخی هستند، شناسایی و کنترل آنها از مهمترین امور برای حفاظت از این اماکن است و به همین دلیل هر ساله پایش، شناسایی و کنترل آفات در تمام موزههای استان انجام میشود.
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