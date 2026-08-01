۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۷

سمپاشی موزه‌ها برای جلوگیری از آفات و صدمه به آثار انجام شد

سمپاشی موزه‌ها برای جلوگیری از آفات و صدمه به آثار انجام شد

فاز نخست پروژه مبارزه با آفات موزه‌ای در قالب طرح حفاظت پیشگیرانه آثار از عوامل بیولوژیکی توسط معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تهران در موزه‌های رضا عباسی، فرش، آبگینه، هنرهای ملی و نقاشی پشت شیشه اجرا شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا،به دلیل خطرات و تهدیدات ناشی از فعالیت آفات و عوامل بیولوژیک برای آثار تاریخی موجود در مجموعه‌ها، با هماهنگی و نظارت کامل مسئول کارگاه حفاظت و مرمت استان، فاز اول پروژه مقابله با آفات انجام و به پایان رسید.

سمپاشی و ضد عفونی دریچه‌های فاضلابی، فضای موتورخانهها و هواسازها، ضد عفونی فضاهای میانی سقف کاذب، طعمه گذاری فضاهای داخلی و محوطه‌ها از جمله اقداماتی بود که در این طرح انجام شد. با توجه به اینکه امروزه آفات از مهمترین عوامل آسیب‌رسان به آثار فرهنگی تاریخی هستند، شناسایی و کنترل آنها از مهمترین امور برای حفاظت از این اماکن است و به همین دلیل هر ساله پایش، شناسایی و کنترل آفات در تمام موزه‌های استان انجام می‌شود.

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کد خبر 1405051000763
لیلا صدقی
دبیر مرضیه امیری

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