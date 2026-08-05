به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید شاهرخی، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان تهران روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه در پایان بازدید از کارگاهها و ظرفیتهای صنایعدستی شهرستان پاکدشت، در نشست هماندیشی با هنرمندان و صنعتگران این شهرستان حضور یافت.
در این نشست، هنرمندان فعال در رشتههای مختلف صنایعدستی ضمن معرفی آثار، توانمندیها و ظرفیتهای تولیدی خود، به بیان دیدگاهها، مسائل، چالشها و پیشنهادهای خود در حوزه تولید، آموزش، بازاریابی و توسعه بازار پرداختند.
معاون صنایعدستی استان تهران با تأکید بر نقش مؤثر هنرمندان در حفظ، ترویج و توسعه هنرهای سنتی، بر ضرورت حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، تقویت زنجیره ارزش صنایعدستی، توسعه بازارهای فروش و بهرهگیری از ظرفیتهای شهرستانها برای رونق این حوزه تأکید کرد.
شاهرخی همچنین بر اهمیت همافزایی میان فعالان حوزه صنایعدستی با عضویت هنرمندان در تشکلهای حرفهای استان تأکید کرد و تشکیل شبکههای تخصصی را گامی مؤثر در مسیر انسجامبخشی، مطالبهگری و توسعه فعالیتهای اقتصادی هنرمندان دانست.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد بسترهای پایدار فروش محصولات صنایعدستی، راهاندازی بازارچههای دائمی و همچنین بازارچههای فصلی، هفتگی و روزانه در قالب رویدادهای فرهنگی و اقتصادی را از برنامههای مؤثر برای حمایت از هنرمندان و عرضه مستقیم تولیدات عنوان کرد.
معاون صنایعدستی استان تهران همچنین بر ضرورت بهرهگیری هنرمندان از ظرفیت پلتفرمهای فروش و بازارهای آنلاین بهمنظور توسعه دامنه مشتریان، افزایش فروش و ورود قدرتمندتر محصولات صنایعدستی به بازارهای جدید تأکید کرد.
در پایان این نشست، آثار تولیدی هنرمندان شهرستان پاکدشت به نمایش گذاشته شد و سعید شاهرخی از نزدیک با دستاوردها و تولیدات هنرمندان آشنا شد و ضمن قدردانی از تلاش آنان، بر استمرار تعامل، حمایت و پیگیری مطالبات جامعه هنری صنایعدستی استان تهران تأکید کرد.
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