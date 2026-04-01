مریم الطافی، مسئول موزه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در یادداشتی نوشت: آنچه در روزهای اخیر شاهد بودیم، نشان‌دهنده یک بلوغ فرهنگی است؛ استقبالی که ثابت کرد مردم ما در هر شرایطی، مشتاق پاسداشت میراث تاریخی و هویتی خویش هستند.

در این میان، نقش موزه‌های خصوصی و متنوع بیش از همیشه برجسته شد. معتقدم اهمیت توسعه این مراکز دقیقاً در چنین ایامی خود را نشان می‌دهد؛ جایی که شور و انگیزه بخش خصوصی با غنای تاریخی پیوند می‌خورد تا مسیر معرفی فرهنگ یک سرزمین، بدون کوچک‌ترین وقفه یا کوتاهی ادامه یابد. تنوع در موزه‌ها، پاسخ به سلیقه‌های مختلف است و اجازه می‌دهد تا تمامی ابعاد زندگی نیاکان ما، از هنر ظریف نساجی تا تنوع زیستی شمال، به درستی روایت شود.

در گزارش‌های دریافتی، چند مجموعه به واسطه خلاقیت و میزبانی شایسته، در صدر بازدیدهای نوروزی قرار گرفتند: موزه مردم‌شناسی تبریزی در نوشهر که با بازخوانی آداب کهن، پلی به گذشته زد؛ خانه‌موزه بانو مکرمه قنبری در بابل که هنر جهانی این بانوی هنرمند خودآموخته را بار دیگر به رخ کشید؛ و موزه مردم‌شناسی کندلوس در آن روستای تاریخی که همچنان نگینِ درخشان موزه‌داری ماست. همچنین موزه تاریخ طبیعی رامسر که ویترینی از شکوه زیستی شمال است و موزه رفوگری مازندران در بابلسر که با نگاهی تخصصی، ظرافت‌های هنر کهن نساجی ما را به نمایش گذاشت.

ما تلاش کردیم با مدیریت دقیق محیطی و رعایت کامل پروتکل‌ها، فضایی امن برای گردشگران فراهم آوریم تا با خاطری آسوده، نسل جدید را با میراث ارزشمند مازندران آشنا کنند. این مأموریت ماست: نگهبانی از چراغی که هویت ما را در تاریکی زمان روشن نگه می‌دارد. اگر امروز در معرفی این غنای تاریخی پویایی لازم را داشته باشیم، اطمینان خواهیم داشت که میراث مازندران در قلب نسل‌های آینده برای همیشه زنده خواهد ماند. از تمامی هنردوستان و حافظان میراث که در این مسیر همراه ما بودند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

انتهای پیام/