به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری روز سه‌شنبه ۱۱ فروردین ماه جاری در سفر به شهرستان مشگین‌شهر، ضمن بازدید از تاسیسات گردشگری و پروژه‌های در حال اجرا که به همراه نماینده و فرماندار این شهرستان اتفاق افتاد، گفت: شهرستان مشگین‌شهر در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ظرفیت‌های مثال‌زدنی دارد و با توجه ویژه به آنها شاهد رونق بیشتر صنعت گردشگری در این شهرستان خواهیم بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: در حال حاضر نیز مشگین‌شهر یکی از مقاصد اصلی گردشگران در استان اردبیل است و طبق بازدیدی که امروز در قالب ستاد خدمات سفر داشتیم خدمات‌رسانی در این شهرستان مطلوب بوده و در تعطیلات نوروزی شاهد حضور گسترده گردشگران در این شهرستان و میزبانی شایسته اهالی هستیم.

او تاکید کرد: مشگین‌شهر جایگاه خاصی در تاریخ و تمدن استان اردبیل و کشورمان دارد و آثار فاخر تاریخی موجود در این شهرستان نشان دهنده قدمت این منطقه است که برنامه‌های مختلفی برای معرفی و حفاظت از این مواریث فرهنگی تدوین شده است.

جباری با اشاره به نیاز اعتبار حدود ۱۰ میلیارد تومانی برای بهره‌برداری از موزه باستان‌شناسی مشگین‌شهر، ادامه داد: تاسیس موزه باستان‌شناسی، تعریف برنامه ساماندهی برای مجموعه بقعه شیخ حیدر و توجه ویژه به محوطه باستانی شهر یئری از جمله اقداماتی است که در راستای معرفی و حفاظت هرچه بیشتر از آثار تاریخی مشگین‌شهر انجام می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تصریح کرد: طبیعت بکر و آب و هوای کم‌نظیر مشگین‌شهر در کنار چشمه‌های بهشتی آب گرم این شهرستان را در دامنه کوه سبلان به مقصد علاقمندان به طبیعت تبدیل کرده است و انتظار داریم در راستای رونق گردشگری سلامت مجموعه‌های آبدرمانی موجود به سمت ارتقای کیفیت خدمات حرکت کنند.

او با اشاره به اینکه حمایت از سرمایه‌گذاری یکی از برنامه‌های محوری اداره کل میراث‌فرهنگی است، خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود مراکز اقامتی در مشگین‌شهر، از پروژه‌های اقامتی در این شهرستان حمایت ویژه‌ای می‌شود و طی ماه‌های آتی نیز چند مرکز اقامتی و هتل در این شهرستان به بهره‌برداری خواهد رسید.

